ONLINE: Baník - Austria Vídeň. Ostravští bojují o Konferenční ligu, vrací se Kohút
Stále mají šanci si po 16 letech zahrát hlavní fázi evropského poháru, tentokrát už ale nesmí zaváhat. Fotbalisté Baníku Ostrava se po neúspěšném boji o Evropskou ligu s Legií Varšavou vydávají na honbu za postupem do Konferenční ligy. Ve 3. předkole stojí týmu kouče Pavla Hapala v cestě Austria Vídeň. Do úvodního duelu s rakouským soupeřem nastupují v čele s uzdraveným Michalem Kohútem v základní sestavě. Po zranění je fit také Christián Frýdek, jenž zůstal zatím na lavičce. ONLINE přenos utkání sledujte od 18.30 na iSportu.