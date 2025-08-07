Předplatné

ONLINE: Baník - Austria Vídeň. Ostravští bojují o Konferenční ligu, vrací se Kohút

Radost fotbalistů Baníku po gólu na 1:0
Radost fotbalistů Baníku po gólu na 1:0Zdroj: Michal Beránek / Sport
iSport.cz
Konferenční liga
Začít diskusi (0)

Stále mají šanci si po 16 letech zahrát hlavní fázi evropského poháru, tentokrát už ale nesmí zaváhat. Fotbalisté Baníku Ostrava se po neúspěšném boji o Evropskou ligu s Legií Varšavou vydávají na honbu za postupem do Konferenční ligy. Ve 3. předkole stojí týmu kouče Pavla Hapala v cestě Austria Vídeň. Do úvodního duelu s rakouským soupeřem nastupují v čele s uzdraveným Michalem Kohútem v základní sestavě. Po zranění je fit také Christián Frýdek, jenž zůstal zatím na lavičce. ONLINE přenos utkání sledujte od 18.30 na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

Anketa
Postoupí Baník do hlavní fáze Konferenční ligy?
Ano
Ne
Přihlásit se
Celkově 242 hlasů

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů