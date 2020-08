Manželská erotika před výkopem! »Limba« a jeho Lenka si užívali bez dětí

Ve Viktorce kvůli jednomu nakaženému řešili týmové testy na koronavirus. Kdyby na to měl člověk pořád myslet, musel by se picnout.

A tak to elitní bek Plzně David Limberský (36) hodil za hlavu. S rozkošnou ženou Lenkou (36) uložili dvouměsíční dcerku Lilien do postýlky a vlezli si do vířivky.

„Dítě spinká, konečně mají mamka a taťka chvilku pro sebe,“ napsala k fotce Lenka. No, a jelikož na rozdíl od Pepy Bednáře z komedie století S tebou mě baví svět je manželská erotika jejich koníček, něžně se k sobě tulili. A taky si připili drinkem na ten blížící se výkop fotbalové ligy.