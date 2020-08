Tvrdík se dme pýchou. Jeho krásná Janička potěšila slávisty!

Nejen fotbalová Slavia dělá radost jejímu bossovi Jaroslavu Tvrdíkovi (51). Stejně hrdý je i na svou spanilou dcerku Janu (19). Ta se mu povedla tak moc, že se stala vítězkou prestižní světové soutěže Elite Model Look. Teď půvabná tmavovláska spojila příjemné s užitečným, když při focení navlékla nový dres Slavie. Seklo jí to nármaně.

„Ahoj mami, ahoj tati, tak dneska jsem spojila příjemné s užitečným. Moji práci a lásku k fotbalu a fotím nový dres Slavie,“ usmívala se spokojeně do objektivu ve videu, které poslal do světa klub z Edenu. „Nový dres se mi líbí moc, je to krásnej novej dres,“ nezapomněla pochválit sešívaný trikot pro aktuální sezónu úspěšná modelka.

Půvabné brunetce by každopádně slušelo, i kdyby na sebe vzala pytel! V dresu Slavie se však cítila jako v bavlnce. „Je trošku odlišný od toho starého, ale tak to má být. Slavia je z Prahy a symbolizuje tuto historii,“ uvedla na adresu nových trik, které zdobí motivy orloje. Coufal a spol. v nich poprvé vyběhnou na trávník v neděli, kdy je čeká start ligy v Českých Budějovicích.