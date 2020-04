Partnerka Vémoly Lela o útěku před koronavirem: Karlos mě rozplakal

Přítelkyně českého Terminátora Lela Ceterová prožívá v současnosti velmi emotivní období. Kvůli hrozbě koronaviru nemůže vidět svou slovenskou rodinu, zároveň ale prožívá s partnerem a dcerkou Lili jedno z nejšťastnějších období v životě. V exkluzivním rozhovoru prozradila, proč odjela kvůli pandemii do hor a jaké překvapení ji čekalo po návratu domů. „Nikdo mi nic nechtěl říct. A když jsme s Lilinkou přijely, tak to bylo něco úžasného,“ vzpomíná dojatě.

Dítě na prvním místě. Lela Ceterová se své prvorozeného dceři Lili věnuje s mimořádnou péčí. A je šťastná, když sleduje otcovskou lásku v podání jinak nesmlouvavého bojovníka Karlose Vémoly. Ten jí navíc nedávno přichystal veliké překvapení.

Jak si užíváte mateřství?

„Velmi, protože jsem se na Lilinku neskutečně těšila. Každý den je pro mě něčím novým. Miminka ohromně rychle rostou a stále dělají pokroky. Každý nový den je pro mě opravdu krásný a jsem velmi šťastná, že ji mám a užívám si to s ní naplno.“

Do tohoto krásného období ale zasáhlo nebezpečí koronaviru a s tím spojená opatření. Co to pro vás znamená?

„To je pravda. Je strašné, co se ve světě teď děje. Samozřejmě, že každá maminka se o své dítě bojí. Já se bojím kamkoliv chodit. Nákupy si objednáváme přes donáškové služby, opravdu nikam nechodím. Když už náhodou musím, tak s rouškou a rukavicemi. Všechno striktně dodržuji. Ale raději jsem opravdu doma. A velmi mě mrzí to, že už jsem velmi dlouho nebyla se svou rodinou ze Slovenska. Možná spolu ještě dlouho nebudeme. Alespoň, že je možnost video-rozhovorů a podobné vymoženosti.“

A jak rodiče na Slovensku situaci zvládají?

„No, rodiče zůstávají doma, protože mají vyšší věk, bojí se kamkoliv chodit. V místě, kde bydlí, jsou převážně důchodci a starší lidé, takže o sebe mají strach. Jsou proto doma a je jim smutno. Není to nic příjemného. Proto jsem ráda, že spolu můžeme alespoň nějak komunikovat. Mohou vidět Lilinku, z čehož mají radost. Sestra je taky s rodinou zavřená v bytě. Raději se s rodiči nesetkává. Musíme to zkrátka vydržet, až to přejde a znovu budeme všichni pohromadě.“

Voláte si denně?

„Ano, jistě. Myslím, že právě v takových situacích by člověk neměl zapomínat na svou rodinu a na své nejbližší. Já se jim ozývám každý den. I když třeba jen krátkým telefonátem, ale denně. Měli bychom si teď všichni uvědomovat, že rodina je to nejdůležitější a nesmíme na ni zapomínat.“

Když opatření ohledně koronaviru v Česku vypukla, váš partner Karlos Vémola byl právě v Anglii. A vy jste se tehdy přesunula k jeho mamince, je to tak?

„Ano, ano, maminka Karlose, Jana, přijela pro mě a pro Lilinku. Byla to spontánní rychlá akce, za kterou jsem ohromně šťastná, protože jsem věděla, že Karlos je pryč, na Slovensko se nedostanu, má rodina se za mnou nedostane a já bych zůstala s malou v domě úplně sama. To nemělo význam. Jsem proto ráda, že jsme jely do Orlických hor. Jedna věc je, že jsme tam byly spolu a navíc tam bylo minimum lidí. S Karlosovou maminkou skvěle vycházíme a mám ji velmi ráda. Bylo veselo a bylo o nás perfektně postaráno. Jsem ráda, že jsme to takhle vymyslely.“

Před několika týdny se váš partner vrátil, odbyl si nutnou dvoutýdenní karanténu a konečně jste zase spolu doma, kde vás čekalo veliké překvapení. Úpravy v domě a hotový dětský pokojíček. Jaký to byl návrat?

„Věděla jsem, co se chystá. Ale nevěděla jsem do jaké míry a celou dobu to Karlos přede mnou tajil. Tajila to i jeho maminka, kterou o tom průběžně informoval. Nikdo mi nic nechtěl říct. A když jsme s Lilinkou přijely, tak to bylo něco úžasného. Je tolik věcí, které Karlos na domě, během toho, co byl v karanténě, udělal, že to byl šok. Ohromně mě potěšil. První den jsem to nedokázala rozdýchat. Když jsem se pak následujícího dne probudila, znovu jsme si vše prohlédla a plakala jsem. To jsou takové emoce, že to člověk hned tak nezažije. Překvapení, které si budu vždy pamatovat. Je to od něj opravdu krásné.“

Prohlédněte si v galerii fotografie Karlose a Lely s jejich dcerkou Lily:

A jak teď čas doma, krom péče o dcerku, trávíte?

„Malá je samozřejmě na prvním místě. Jinak chodíme na zahradu, sem tam jdeme na nějakou procházku do lesa, kde není ani živé duše. Dodržujeme roušky a vše potřebné. A jinak si celkově užíváme, že jsme spolu. Grilujeme. Karlos dobře griluje. (usmívá se) Taky jsem začala zase konečně od porodu cvičit. Karlos je v tom profesionál, tak mě učí, co mám a jak dělat. Vyplňujeme ten čas opravdu hezky.“

Nějaký konkrétní styl cvičení?

„To ne, jsem na začátku. Jako každá žena, která byla těhotná, potřebuji posilnit svalstvo, aby mě nebolela záda a klouby. Posiluji všechno. Nemám teď zkrátka kondičku, snažíme se ji proto znovu vybudovat, abych na tom byla opět dobře. A až mi to půjde líp, budeme přidávat složitější cviky. Ale začátky jsou náročné.“

Kdo teď doma víc vaří?

(směje se) „Karlos griluje a já dělám většinou saláty. Ale převážně je to teď na něm a opravdu se snaží. Všechno, co přichystá na grilu je úžasné.“

Asi jste nikdy předtím neměli na sebe tolik času.

„Ano a totálně si to užíváme. Je to fajn, být konečně tak dlouho spolu. Užívat si to štěstí, které máme, je opravdu krásné. Dlouho jsme spolu takhle nebyli, takže jsme za to opravdu rádi.“

Kdo z vás se častěji k Lili v noci probouzí?

„Ona už, což nás s Karlosem velmi těší, celou noc prospí. Probouzí se okolo osmé ráno a já se o ni starám. Karlos v tom čase ještě spí. Nicméně Lilinka opravdu celou noc prospí a prakticky se nebudí. Je zlatá. Když už se náhodou probudí, tak na ni okamžitě reaguji. Ale co mě těší je, že když večer potřebuji ještě něco udělat po domě, tak si s ní Karlos večer hraje v posteli. A já si k nim jdu lehnout, když mám vše hotové. Je super, jak mi Karlos v tomto směru pomáhá.“

Takže jste s Terminátorem jako otcem spokojená?

„Velmi. Lepšího tatínka bych si pro svou holčičku představit nedovedla.“

