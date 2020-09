Prsatice, se kterou byl Vémola ve výtahu: Po rozchodu s Lelou velké plány v Česku!

Zbožňuje kresleného Krtečka, miluje Česko, poslouchá Guns N’Roses s slabost má pro bijce z Měchenic Karlose Terminátora Vémolu (35)! A také on pro ni. Španělka Kristhin Gomézová je přesně jeho typ. Vlasy Zlatovláska s ňadry jako melouny. Před pár dny byla dokonce v Česku, kde se chystá uhnízdit. Jak ale ranař tvrdí, pojí je jen kamarádství!

Co Kristhin říká na Terminátorův rozchod s dlouholetou partnerkou Lelou, jež ho v neděli poslala k vodě? „Nic netrvá věčně,“ vzkázala Blesku. „Pokud spolu nebyli šťastní, je lepší, aby šli každý svojí cestou,“ usoudila velká Vémolova fanynka z Barcelony, jejíž šatník zdobí několik triček s podobiznou »Karlíta«.

Přiznala, že o famílii z Vémolandu měla poslední dny strach. Ani ne tak kvůli rodinným trablům, jako kvůli koronaviru. „Něco takového bych nepřála nikomu. Kór, když ještě nemáme vakcínu. Musí to být hrozné. Vím, o čem mluvím, poněvadž moje země je z Evropy covidem zasažena nejvíc,“ posteskla si.

Zarazilo ji chování Karlosova nastávajícího soupeře Václava Mikuláška, který o nemoci rodáka z Olomouce od začátku pochyboval. „Hned jsem věděla, že je opravdu pozitivní. On by v něčem takovém nikdy nelhal. Je to statečný chlap a nikoho se nebojí,“ hájí kamaráda katalánská blondýna.

Fotka z výtahu s Karlosem Vémolou vyvolala řadu otazníků. Zvláště když to vypadá, jako by to byl výtah u Kristhin v domě. V tomto výtahu se totiž fotí hodně často







Covid udělal z Vémoly na několik dní trosku. Takhle Gomézová Karlose nezná! „Vůbec si ho nedovedu představit, že jen leží v posteli, je nemocný a dává se dohromady. Obvykle trénuje šest dní v týdnu třikrát denně. Zajímalo by mě, jestli má sílu trošku makat, i když mu není dobře.“

Je prý jen náhoda, že před dvěma týdny, kdy mezi Vémolou a Ceterovou vrcholila rodinná nepohoda, byla v Praze. „Spolupracuji s jednou společností a brzy pro ni budu dělat. Jen čekáme, až se zlepší situace kolem koronaviru,“ pyšní se. „Čekají nás jednání, takže se tam vrátím. Miluju Česko.“

A Terminátor bude mít po odstěhování Lely v Praze o kamarádku navíc. Na truc to prý ale Gomézová nedělá. „Řekla bych, že můj vztah s Lelou je srdečný. Do Vémolandu jim přeji brzké uzdravení,“ vzkázala nakonec dáma, jejíž narozeniny si vloni bojovník nenechal ujít. Jejich společná fotka z výtahu tehdy Ceterovou pořádně rozparádila. Tehdejší muž jejího srdce nad žárlivými výlevy jen mávnul rukou. „Haló pro nic,“ vysvětloval.