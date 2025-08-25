Expert Levý: Spartu nepřeceňovat. Od Chytila málo, Chorý se vrátí do základu
Víkendové kolo fotbalové Chance Ligy přineslo úspěšné výsledky favoritů – zápasy vítězně zvládly Slavia, Plzeň, Baník, Sparta i Jablonec. Na Letné otáčel celek Briana Priskeho duel s Duklou, slávisté brzy prohrávali s Pardubicemi, ale nakonec přesvědčivě získali tři body. Západočeši urvali výhru na poslední chvíli doma proti Karviné. Co zaujalo experta deníku Sportu a webu iSport Stanislava Levého? „Především v ofenzivě má Sparta sílu,“ zmiňuje někdejší trenér.
Pochválíte Duklu, jak vzdorovala Spartě?
„Fanoušci ani já jsme pořádně nevěděli, co od Dukly v sezoně pořádně očekávat. Přes léto tam došlo k velkým změnám. Mají to relativně slušně poskládané, potvrdili to na Spartě, podali opravdu sympatický výkon. Ve druhém poločase, kdy Sparta prostřídala, se dostali pod veliký tlak, bylo otázkou času, kdy domácí favorit zápas nějak zlomí.“
Pomáhá Dukle kvalitní ofenziva?
„Zápasit s mužstvy, kdy čekáte, že to zvládnete a musíte udělat body, tam to pro ni bude jiné. Na Spartu jela Dukla s tím, že může jenom překvapit, to se jí aspoň výkonem podařilo. Proti vyrovnaným soupeřům se teprve ukáže, jaký posun udělala a jak si mužstvo sedlo. Určitě tam mají hráče se zajímavým potenciálem.“
Sparta zápas otočila. Potvrdila vzestup formy po návratu Briana Priskeho?
„Nechci to přeceňovat, máme za sebou teprve šest kol. Na začátku, kdy hrála Sparta proti Dukle v kombinované sestavě, měla celkem problémy. Až s příchody Kuchty, Kairinena a Haraslína dokázala zvrátit utkání. Především v ofenzivě se vrací do formy, má sílu, ale bylo by předčasně hodnotit, že je Sparta zpátky.