Jeden by neřekl, že tahle masa svalů je průkopníkem MMA v Česku. Když má ale bijec Karlos »Terminátor« Vémola (35) na starost milovanou dceru Lili, je z alfa samce muž domácí. Kór, když je kvůli nákaze koronavirem stále v karanténě!

První Čech v prestižní organizaci UFC nezažívá s maminkou dcerky Lelou Ceterovou (30) právě nejidyličtější období. Slovenská blondýna se chce co nevidět odstěhovat domů do Bratislavy, a tak si ještě nedávno muž jejího srdce užívá malé Lili, co to jde.“

„Lilikuuuuuu, uděláme vyjížďku po dvorku?“ ptal se rozněžnělý ranař rozkošné dcerunky, když ji v kočárku vyvezl na pompézní zahradu u svého Vémolandu . Jeho kamenná terasa je na udrncání batolete jako dělaná.

Po chvíli bylo hotovo a Lili usnula jako andílek. „Po pětačtyřiceti minutách chození po dvoře konečně spinká,“ ulevilo se chlapovi, jež v posledních dnech válčil s agresivnější formou koronaviru.

Jakmile se holčička probudila, vzorný tatínek ji znovu zabavil. Dlouhé chvíle si krátili u monstrózního akvária, kde se proháněli nejen šupináči. „Řekni, moc děkujeme, strejdo Miku. Tady koukáme na želvičku. Ta je krásná, viď. Furt na ni koukáš,“ rozněžnil se Karlos.

Rodinná pohoda však Vémolovi brzy skončí. Zhrzelá Lela, jež si hlídání u bazénu ve středu rovněž užívala, už podle vlastních slov neunesla jeho nevěru. A tak si balí saky paky a brzy i s dcerou zmizí do svého bratislavského bytu. A Karlos?

Na smutnění nebude mít čas! Jen co se trošku dostane do formy, vrhne se do přípravy před sledovaným duelem s provokatérem Václavem »Babou Jagou« Mikuláškem, který rozhodne o vývoji jeho další kariéry, jež dostala velkou facku v listopadovém »zápasu století«, kdy českého favorita zneškodnil slovenský hrdina Attila Végh.