Vémolovo drastické hubnutí: 15 kilo za šest týdnů? Nesmysl, tvrdí trenéři

Patnáct kilo a šest týdnů. Přesně tyto počty dělí bijce MMA Karlose Vémolu od zápasu s Václavem Mikuláškem, který se má uskutečnit v novém termínu 17. října. Právě český Terminátor je ale, co se shazování váhy týká, známý jako veliký profík. V situaci, kdy je po nemoci a operaci kolene, má ale sám obavy, zda to zvládne. „Víte, že jsem pro náš sport obětoval hodně, ale nevím, jestli mi kvůli tomuto zápasu stojí za to, abych hazardoval se svým zdravím,“ uvažuje pětatřicítiletý bojovník. A co na jeho hubnutí říkají odborníci?

Ohlášený zápas Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek vzedmul obří vlnu zájmu a emocí fanoušků. Očekávaný duel se ale neustále potýká s problémy. Nejprve byl odložen kvůli protikoronovým opatřením, a teď kvůli zdravotnímu stavu prvně jmenovaného.

Před několik týdny podstoupil Vémola operaci menisku kolene a sotva začal trénovat, nakazil se COVIDEM-19. Co hůř, nemoc ho pořádně skolila, takže několik dní ležel s horečkami.

„Byl jsem čtrnáct dní po operaci kolene a snažil se hned trénovat, abych byl ready na souboj s Babou Jagou. Dostal jsem samozřejmě prášky na bolest, proti otokům a podobně,“ vzpomíná bojovník z Olomouce na období po zákroku. „Tím, že jsem hned tolik trénoval, tak jsem se podle doktorů odvařil, a proto jsem na tom byl pak tak špatně. Zkrátka jsem nevěděl, že mám koronu a trénoval na max, až jsem si tělo zhuntoval. Celých deset dní jsem pak ležel v posteli. A zase Paraleny, Ibalginy…“

Vémola tak bral dlouhou dobu silné léky, které zatěžují játra a ledviny. A lékaři jej nyní varují, že bude-li podstupovat drastické diety, je to značný risk. V současnosti váží devadesát devět kilo, před zápasem by měl mít o patnáct méně. Souboj se totiž uskuteční ve střední divizi, tedy ve váze do osmdesáti čtyř kilogramů.

„Samozřejmě, že shazování a odvodňování je další nápor na játra a ledviny,“ uvědomuje si pětatřicetiletý bijec. „A jak vyjdu z karantény, tak budu mít v podstatě měsíc, abych se připravil. OK, já se asi dokážu připravit na zápas, abych trénoval, najel fýzu, najel techniku, ale nemůžu hned skočit do těžké diety.“

Holý nesmysl

Že případné hubnutí do 17. října po nemoci je velmi riskantní, potvrzují i zkušení trenéři, kteří své svěřence do zápasových limitů často připravují.

„Zhubnout jde cokoliv. Otázkou je, do jakého fyzického stavu vás to dostane. A vzhledem k tomu, že on je po nemoci, tak je za mě úplně nesmyslné, aby zápasil,“ myslí si například respektovaný kouč Petr Kníže. „Problém je v tom, že pravděpodobně nebude v takové kondici, aby mohl udělat výsledky, které se od něj očekávají. Jestliže ještě teď stále marodí a dobírá antibiotika, tak aby se stihl připravit do zápasu a ještě k tomu zhubl patnáct kilo, je holý nesmysl. Nemohl cvičit. Nevím, jak vysoké měl horečky, ale čím vyšší jsou horečky, tím větší je to problém. A za dobu nemoci vám spadne třeba dvacet procent přípravy, kterou jste do té doby dělali.“

To podle známého trenéra a bojovníka znamená, že dvacet procent kondice jde dolů a je třeba mít čas, takovou ztrátu dohnat zpět.

Podobného názoru je i Martin Karaivanov. „Tohle je dost na hraně. Mohlo by to ovlivnit přípravu i zápas. Měl antibiotika, takže to opravdu nebude lehké a rozhodně to nebude lusknutím prstu,“ myslí si jeden z trenérů Jiřího Procházky. „Tělo by si po lécích mělo ještě několik dnů odpočinout, aby se zregenerovalo, a pak teprve může člověk nastoupit do tréninku. Shodit patnáct kilo a finišovat přípravu, to je hodně ostrý. Jestli tohle dá a do zápasu nastoupí v pořádku a připraven, tak klobouk dolů.“

Nicméně zhubnout patnáct kilo během šesti týdnů není pro zápasníky za normálních okolností nic nestandardního. Na to upozorňuje známý rozhodčí a trenér Jakub Müller. Jeho svěřenec Vítězslav Rajnoch nedávno kvůli zápasu v ruské organizaci ACA hubl během čtyř týdnů z 87 na 70 kilogramů. Limit nakonec nesplnil o pouhých sto gramů.

„Jde ale o to, jaký měl Karlos průběh korony,“ upozorňuje Müller. „To musí posoudit hlavně jeho lékař. Kdyby měl za sebou něco jako je běžná chřipka, tak bych v tom problém neviděl. Jestli měl komplikovanější průběh, tak by pro něj bylo lepší do zápasu nenastupovat.“

Pod dozorem lékařů

Jako velmi riskantní považuje nástup Vémoly do zápasu 17. října i bývalý zápasník a úspěšný trenér André Reinders. Podle něj je situace slavného bojovníka atypická tím, že v krátkém čase podstoupil operaci kolene a prodělal nepříjemnou infekční nemoc.

„Byl poměrně dlouho mimo. Několik týdnů nemohl trénovat vůbec a několik dnů jen omezeně doma,“ upozorňuje Reinders. „Jestli je možné shodit či neshodit, je samozřejmě o něm. Osobně si myslím, že je to za stávající situace extrémně náročný úkol. Ne-li nemožný. Ta doba je krátká, nějakých šest týdnů. Když bojujete s nemocí, tak si nemůžete dovolit dietu, protože by to tělo oslabilo.“

A jak to tedy vypadá se zápasem Terminátor vs. Baba Jaga?

„Zatím s tím nikdo nemá zkušenost. Jako promotéři jsme se pokusili vyjit vstříc všem. Bojovníkům, kteří chtějí co nejdříve zápasit a fanouškům, kteří chtějí ten zápas vidět,“ říká Ondřej Novotný, český šéf organizace Oktagon MMA. „Samozřejmě, že Karlos bude pod dozorem doktorů, a ti rozhodnou. Co si teď kdo myslí, není úplně důležité. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Jedno je jasné: zápas bude dříve či později ve váze do 84 kilogramů. Tak, jak jsme slíbili. Nic víc, než vytvořit podmínky pro jeho konání, dělat bohužel nemůžeme,“ dodává Novotný.

Podle nemocného Terminátora se ale nabízí ještě další možnosti, kdyby nebyl schopen splnit do termínu požadovaný váhový limit. „Buď půjdu vyšší váhu s jiným soupeřem. Nebo půjdu catchweight (dohodnutou váhu) s Babou Jagou. Nebo ten zápas budeme muset přesunout,“ uvažuje populární gladiátor. „Víte, že jsem pro náš sport obětoval hodně, ale nevím, jestli mi kvůli tomuto souboji stojí za to, abych hazardoval se svým zdravím. Na hubnutí budu mít po vystoupení z karantény sotva pět týdnů, normálně to dělám osm až dvanáct. Kvůli čemu se budu tak huntovat?“

Mikulášek na střetu v dané divizi ale trvá. Vémola totiž v minulosti tvrdil, že se chce stát šampionem střední divize a následně si vyžádá odvetu v polotěžké váze s Attilou Véghem.

„Já jsem osmdesát čtyřka, nechodím jinou váhu,“ říká jasně bijec s přezdívkou Baba Jaga. „Chápu, že je zraněný, ale nebudu měnit svou váhu a hrát jeho hru. Co si budeme povídat, on tu váhu nedělal víc jak dva roky, je to pro něj proto těžký. Je celkově osvalený a tuku moc nemá, takže shazuje ze svalů, což je tisíckrát horší.“

Vémola je tak v nelehké situaci. Nastoupí-li do zápasu v nově dohodnutém termínu, je to podle většiny odborníků mimořádný hazard.

„Jestli do toho Karlos ze své hrdosti a paličatosti půjde, tak je sám proti sobě, protože na tom bude fyzicky fakt bídně a musí to urvat jenom hlavou,“ myslí si Kníže.

Podobného názoru je i Karaivanov: „Je to velmi exponovaný zápas a Karlos v něm má hodně co ztratit. Já jako trenér bych velmi zvažoval, jestli ho do toho vůbec pustit. A spíš bych se to snažil dohodnout na jiný termín. Může si o tom samozřejmě myslet každý, co chce. Že je třeba někdo pos**ný, nebo že to vzdává dopředu, ale tady jsou zcela evidentní věci, které se staly a přírodu člověk neošidí.“

Poslední slovo v tom, zda se zápas uskuteční v novém termínu, tak budou mít lékaři a samozřejmě sám Karlos Vémola, který v minulosti nastupoval do boje i třeba pár týdnů po operaci krční páteře. Nicméně situace je tentokrát přece jen jiná. Bude se totiž vracet do oktagonu po dlouhé době a navíc po citelné prohře.

„Pro mě je životně důležitý vlézt znovu do klece, chci zápasit. Kvůli svým fanouškům a sobě, abych se dostal psychicky do formy,“ prozrazuje rázně. „Ale potřebuji se vrátit lepší než předtím, silnější než předtím. Potřebuji se psychicky zklidnit a to se mi třeba nepovede, když se začnu po nemoci huntovat. A jestli to někdo nechápe, tak je mi líto,“ dodává Vémola.

