Titulek Statečné srdce si pro slavný biják propachtoval Mel Gibson, tak tohle povídání nazvěme neméně trefně Srdce na dlani. Má ho tam statečný zadák Sparty David Lischka (23).

V roce 2019 prodělal riskantní chirurgický zákrok nejdůležitějšího orgánu v lidské tělesné schránce. Zvládnul to! Válí elitní českou ligu v rudém triku a je tuze fajn s ním hovořit.

Davide, děláte to, co jste nejvíc vždycky chtěl. Vzpomenete si někdy na to, že běháte po hřišti s operovaným srdcem?

„Jak bych to řekl. Takhle. Pro mě je to minulost. Mám možnost hrát fotbal a snažím se ho hrát dobře. Ale samozřejmě, že si někdy vzpomenu. Když se ráno podíváte do zrcadla a vidíte tu jizvu, tak to v hlavě máte. Ale spíš už to nijak neřeším.“

Rozumím, a když jsme u zrcadla, koukáte i na své tetování. Co je jeho motto?

„Dával jsem si ho tuším v osmnácti, protože se mi tetování strašně líbila. Líbily se mi citáty. Ten můj je: Nikdy ti nebyl dán sen, aniž by ti zároveň nebyla dána možnost ho uskutečnit, a když miluješ to, co děláš, tak budeš úspěšný. A mám k tomu ještě něco.“

Povídejte.

„Po té operaci srdce mám další tetování zakázané, protože hrozí infekce a nebezpečí ohledně srdce, tak bohužel. Doktoři mi to nedoporučili. Je to asi moje první a zároveň poslední tetování.“

Měl jste těžké zdravotní trable, přesto máte na dresu číslo třináct, které podle spousty lidí nosí smůlu. Neuvažoval jste o změně?

„Ne, ne. Měl jsem ho už v Jablonci, a když jsem šel do Sparty, tak bylo naštěstí volné a já jsem si ho vzal. Byla to jasná volba. Shodou okolností můj brácha, který hraje fotbal u nás na vesnici, nosí taky třináctku, takže oba. Jinak žádné šťastné číslo nemám, na tyhle věci moc nejsem.“

Ani na fauly. Od roku 2016 jste posbíral jen sedm žlutých karet a žádnou červenou. Nejste na stopera moc hodný?

„To nevím, ale spíš mám takový herní styl, že nejsem agresivní typ. Chci to hrát v klidu. Možná máte pravdu, že na stopera bych měl mít těch karet víc, ale zase je za ně trest. Nejsem zkrátka Tomáš Řepka , který byl v kartách rekordman.“

A mimo fotbal jste taky tak hodný?

„Jsem spíš pohodář. Po té operaci si nechci dělat z ničeho těžkou hlavu. Beru věci tak, jak jsou.“

Řepka už ve Spartě dávno není, zato v ní funguje jablonecká parta Lischka , Trávník, Hanousek. Máte k sobě hodně blízko?

„Máme a já jsem strašně rád, že tady kluky mám. Jsme kamarádi. Když nemáme týmovou akci, tak si chodíme sednout po zápase. Třeba s Michalem Trávníkem si zajdeme na kafe. No, a jelikož Matěj Hanousek má rodinu, tak s ním už to tolik nejde.“

Michal je také dost čerstvě táta syna. Jak jste na tom vy?

„Přítelkyni nemám, měl jsem, ale momentálně jsem nezadaný. Takže uvidíme, jak to bude po tomhle rozhovoru (rozesmátě).“

Která by si ho měla přečíst? Blondýnka, nebo brunetka?

„Těžká otázka, ale spíš blondýnka.“

Možná, že tohle také nebude lehký dotaz, ale zkusme to. Jaký je rozdíl mezi Spartou trenéra Jílka a trenéra Kotala?

„Nevím úplně, jak to hodnotit. Pan Kotal určitě klade velký důraz na obranu, protože jsme dostávali hodně gólů. Ale spíš si myslím, že se mu povedlo dát nás dohromady. Že jsme začali vyhrávat, a když vyhráváte, je tam sebevědomí, tým si víc věří. Takže v tomhle bych viděl největší rozdíl.“

Hm, a Sparta s Kangou a bez Kangy?

„No to je taky otázka! Všichni víme, že Kanga byl svůj. Myslím, že i v kabině se to po jeho odchodu vyčistilo, že hráči víc drží při sobě. Co se týká toho na hřišti, tak byl fantastický hráč, ale nebojím se, že bychom ho měli nějak postrádat. Lídrem na hřišti je Bořek Dočkal , který to umí vzít na sebe, takže bez Kangy to nebude problém.“

Vypadá to, že ne. Vyhráli jste první dvě kola ligy, máte jistou skupinu Evropské ligy, takže pohoda?

„Nálada je super. Cítili jsme, že se nám daří. Máme herní pohodu a takový cíl vyhrát prvních šest zápasů a pak s tím jít na Plzeň.“