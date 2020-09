O tom, že bývalá přítelkyně bijce Karlose Vémoly (35), playmate Lela Ceterová (30), pálí za nepovedeným vztahem mosty, není už vůbec žádných pochyb. Během víkendu se přestěhovala domů na Slovensko. Že by to ale byla v bytě, který jí přichystali rodiče, idylka? Kdepak!

„Konečně, nový život!“ napsala k instagramovému příběhu, ze kterého bylo jasné, že míří do své domoviny. Jenže to bylo z pozitiv vše. Silikonová kráska brzy přiznala, že na růžovém obláčku rozhodně nespala a poté, co vylezly najevo milostné pletky »Terminátora« s jinými prsaticemi a rozešli se, nebude mít jen tak klid.

„Jsem velmi unavená. Dva dny jsem fakt balila a stěhovala. Při dítěti je to dost náročné. Ale mám to,“ řekla večer ve videu, kde to ještě vypadalo, že si s malou Lili vše užívají. Po půlnoci ale přišly první potíže. „Vůbec nemůžu spát, jsem plná smíšených pocitů,“ stěžovala si cestou do lednice.

Aby nebyla. S Vémolou si plánovala budoucnost, krásný život, ale to po jeho avantýrách vzalo rychle za své.

Ani přichystaná čokoláda a noční mlsání její stav po úprku na Slovensko nezlepšily. „První noc byla velmi zajímavá. Do tří hodin jsem byla vzhůru a měla strašné bolesti v oblasti kříže. Brala jsem si i léky. Stěhování mi vše zhoršilo,“ prozradila.

Ceterová každopádně začíná za hranicemi nový život a pro Karlose je její odstěhování dalším (ne)čekaným direktem...