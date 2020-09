Kdyby naslouchala, nemusela se rozvádět! Gabriela Koukalová v knize Jiná přiznala, že jí lidé život s Petrem rozmlouvali. Otec ji dokonce tahal od oltáře!

Negativní připomínky ohledně vztahu slýchávala už od samého počátku „Ozývali se mi lidi, ať si na Petra dám pozor. Ne jeden nebo dva, ale desítky. Vyprávěli mi, koho podvedl, s kým spal. Málem jsem dostala i seznam všech jeho milenek z minulých olympiád,“ napsala Koukalová v díle z roku 2018.

„Neměla jsem kolem sebe nikoho, kdo by mi ho schválil. Bylo to ubíjející,“ přiznala zrzka. Ba co víc, s manželstvím nesouhlasila ani rodina! Otec se jí přímo na svatbě snažil na poslední chvíli zachránit. „Pět minut před obřadem mi táta řekl: Ještě můžeme vzít roha!“ uvedla Gabča. Leč nedala si říct. „Natruc jsem všem chtěla ukázat, že s Petrem zůstanu.“

Teď toho může litovat.