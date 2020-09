Muž přezdívaný »Kobra« se v texaské prérii stočil do klubíčka. Sám a schoulený do sebe řešil svoji budoucnost a rozsekl ji rázně. Láska zvítězila. Pryč z Dallasu, vzhůru do Plzně!

Bijec fotbalové reprezentace, ten, který gólem skolil slavně Anglii, Zdeněk Ondrášek (31) dal vale Americe. Viktorka ho dnes představí jako svoji impozantní posilu.

„Rodina je pro mě číslo jedna. Jak jde o ni, jde vše stranou. Musel jsem se rychle rozhodnout. Postavil jsem rodinu před fotbal,“ vysvětloval Ondrášek svůj bleskový úprk ze států. Co je za těmi slovy o rodině? Plzeň, kde asi těžko bude brát milion korun měsíčně jako v FC Dallas, si informace o něm hlídala embargem. Zdeněk byl včera na cestě přes velkou louži do Evropy a vyjádření odmítla i agentura Global Sports, jež Ondráška zastupuje. Až jeden z jeho tuzemských fotbalových kamarádů se pro Blesk rozhovořil.

„Ty rodinné důvody jsou takové, že jeho snoubenka Daria přišla v Americe o vízum. Teď prakticky není možnost, jak by se tam za ním mohla vrátit, a bůhví kdy to půjde. Kvůli koronaviru se tam dostanou ve speciálním režimu hokejisté do NHL a tenisté na US Open, ale normální smrtelníci ne,“ začal své povídání naš zdroj. „To je pro Zdeňka ta největší ze všech potíží. Jsou snoubenci a chtějí být spolu,“ připojil. Ano, Daria je smrtelník, ale divukrásný. Se Zdeňkem mají naplánovanou veselku a chtějí spolu vychovávat děti. Nic z toho nechtěl »Kobra« ani trochu ohrozit odloučením.

Tak tedy sbohem, United States. Strakonický rodák Ondrášek v tamní elitní MLS nastřílel devět gólů v pětadvaceti zápasech. Dnes se po osmi letech pobytu v cizině vrátí do české ligy. V objetí šťastné Darii.

