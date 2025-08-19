Koubek po kanonádě: Hlavně se z toho nepo... O Višinském jsme nepochybovali
Po třech ligových nezdarech s fotbalisty Plzně oslavil tři důležité body v Mladé Boleslavi. Vysoká výhra 5:0 pochopitelně udělala radost trenérovi Miroslavu Koubkovi (73). Po porážce na Dukle vyzdvihl reakci svého týmu i přínos Denise Višinského, autora tří úterních gólů. „Vůbec jsme o něm nepochybovali,“ zdůraznil západočeský kouč.
Je tahle výhra přesně to, co jste po třech ligových ztrátách potřebovali?
„Máme radost, dobře jsme zareagovali na Duklu. Tam jsme první poločas nebyli efektivní, i když jsme měli málo šancí, hrálo se skoro na jednu bránu. Tady jsme hráli zápas proti jinému soupeři v odlišném rozpoložení. Od náročného týdne utekla nějaká voda, dali jsme se dohromady. Reakce mužstva se mi líbila.“
Rozhodla vaše efektivita?
„Tak je to vždycky. Když se týmu podaří zúročit solidní začátek brankově, hraje se pak lépe. Pro nás byla samozřejmě výhoda i domácí vyloučení. Měli jsme dobrý vstup do zápasu, plnili jsme to, co jsme si řekli, že budeme hrát. Dařil se nám vysoký presink na jejich rozehrávku, kluci dobře běhali. Kooperačně to z naší strany bylo dobré, měli jsme slušné kombinace a využívali šance. Trošku jsme změnili rozestavení, hráli na osmičkách Višinského a Ladru. Nechci předbíhat. Někdy hrajeme 3-4.-3 na tři hroty a je to skvělé, dneska jsme uspěli v tomhle modelu. Uvidíme, jak to bude dál.“
Vyzdvihnete hattrick Denise Višinského?
„Nepochybovali jsme o něm, že může patřit do základu. Komunikoval jsem s ním, říkal jsem mu, že šance přijde, chvíli u něj trval adaptační proces. Po přípravě jsme dali přednost jiným, v Pardubicích vyhráli 5:1. Nastoupil v základu už proti Slovácku, hrál na Rangers, postupně mu přibývala minutáž. Dneska ukázal, že mu stoupá forma, střílel branky. Máme z něho obrovskou radost, tři góly jsou pro něj velké povzbuzení.“
Pomáhal vám proti Boleslavi do ofenzivy přínos krajních hráčů?
„V systému s halvbeky na křídlech tam musíte mí ofenzivní hráče, jinak to nefunguje. Potřebujete tam technické, vysoce silné hráče do kombinace. Oba to dnes uplatňovali. Amar (Memič) hraje pořád, někdy se mu daří víc, někdy méně. Cheick se po roční pauze rozjíždí.“
Pracoval jste s mužstvem po předchozích nezdarech i po psychické stránce?
„Pracovali jsme s nimi na koncovce, hráče jsme utvrzovali v tom, že dělají velké mužstvo, že o tom nesmí pochybovat. Chtělo se to zklidnit, nepanikařit. Vyvolávala se panika, uvidíme, co bude dál. Budu znovu tlouct na buben s tím napanikařit, zachovat klid. Dokonce jsem v přípravě na zápas použil výraz Ivana Hlinky - hlavně se z toho nepo….“
Vyhovoval vám styl Boleslavi?
„Tušili jsme, že tomu tak může být, že se nám bude hrát lépe. Není to tak, že třeba Dukla nechce hrát fotbal, ale dělala to, co nám nevonělo. Je to urputný, rychlostní tým, Boleslav zase víc kombinační, chytřejší mužstvo. Takže ano, hrálo se nám lépe.“
Jak jsou na tom zranění obránci?
„Samson (Dweh) šel už včera běhat, šlo o lehké svalové zranění, nic vážného. Marko (Svetozar Markovič) onemocněl na dnešek na hotelu. Asi viróza, preventivně jsme ho odpojili od týmu.“
Bude těžké takový výsledek zopakovat v dalších zápasech?
„Každý zápas je jiný. Pokud by dal na Dukle Rafik první gól, kdy hlavou trefil klacek (břevno), hrálo se nám také jinak. Z mužstva by spadla tréma, nervozita. Čeká nás výborná Karviná, uvidíme, jak na to navážeme. Bude záležet na našem rozpoložení a hlavně na efektivitě, která tam dneska byla. Ale musíme si ji zasloužit, vytvořit si šance. To my umíme, ukázali jsme si to proti Servette nebo Rangers. Pokud bychom byli efektivní, možná postoupíme i přes Glasgow.“