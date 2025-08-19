Fotbalová legenda Pavel Nedvěd a jeho láska Dara Rolins: Tokání na letišti
Nedávno byl Pavel Nedvěd přistižen, jak se potuluje ztemnělou Prahou s cizí ženou. Údajně se jednalo o kamarádku. Po ohlášených zásnubách s Darou Rolins se tak objevil mráček na snovém nebi.
Spekulace o krizi se snaží rázně utnout. Fotbalový playboy Pavel Nedvěd (52) a pěvecká diva Dara Rolins (52) se pochlubili zamilovanými fotkami z dovolené v Itálii, jako hrdličky tokali i po návratu, kdy je na pražském letišti zastihl fotoreportér Blesku.
»Grande Paolo« si svoji snoubenku majetnicky držel kolem ramen, ta jej na oplátku na chodníku ovinula jako liána, než oba celí vysmátí odfrčeli do svého hnízdečka lásky. „Náš vztah je v nejlepším pořádku, všechno je, jak má být,“ ujistila Dara.