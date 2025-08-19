Kvitová vyrazila za newyorskou rozlučkou: Letím pro 2 miliony
Slzy si utírala už na wimbledonské trávě, teď to bude opravdu naposledy. Tenistka Petra Kvitová (35) vyrazila na US Open dát sbohem své úžasné kariéře. A sbalit poslední miliony!
Naposledy se pořádně nadlábla v restauraci u Vltavy, sbalila si vercajk a první třídou vyrazila směr New York. Čeká ji loučení s tenisovým kolotočem, na kterém se dvě dekády točila mnohdy šílenou rychlostí. A všichni jsou na to poslední »good bye« zvědavi!
Sbohem nadvakrát
Nevypadá to na pohádkový happy end, naplánovat si to měla holka trochu šikovněji... Česká hvězda se v únoru, pouhých sedm měsíců po porodu syna Petra rozhodla ke comebacku, jenže z osmi zápasů vyhrála jediný. Fajn, stane se. Nabízela se definitivní rozlučka ve Wimbledonu, na osudovém místě, kde dvakrát triumfovala a lidi ji tam zbožňují. „Já to vlastně beru jako tečku za kariérou, ale ještě pojedu na US Open,“ šokovala v Londýně plánem udělat sbohem nadvakrát.
Amerika nevoní
Proč další trápení? Vždyť tenis už v ní nedokáže zapálit oheň, postrádá motivaci. Po návratu na kurty nestíhala fyzicky, přesto půjde po dvouměsíčním nicnedělání s kůží na trh! Na americkém betonu, který jí nikdy nevoněl. Na nejméně oblíbeném grandslamu, kde jí vadí hluk a kvůli vlhkosti se probouzí její astma.
„Že to má zapotřebí jet si do Ameriky jen pro prachy,“ zlobili se fanoušci a experti s nimi souhlasili. Za první kolo, které možná bude její konečnou, se letos ve čtvrti Queens fasuje rekordní šek na 2,3 milionu korun. Paráda, jenže Petra už si přece na prize money vydělala 790 milionů! Tak snad si tu rozlučku alespoň užije.