Muchová s Rubljovem končí. Siniaková si po ztrátě Sinnera na US Open nezahraje
Tenistka Kateřina Siniaková smíšenou čtyřhru na tenisovém US Open s Jannikem Sinnerem hrát nebude. Pořadatelé vyřadili na oficiálním webu česko-italskou dvojici z pavouka a nahradili ji Američané Harrison a Collinsová. Jediná česká zástupkyně v mixu Karolína Muchová slaví postup do 2. kola. S Andrejem Rubljovem z Ruska porazili na betonových dvorcích v New Yorku domácí dvojici Venus Williamsová, Reilly Opelka 4:2, 5:4. O postup do semifinále si zahrají s úřadujícími šampiony Sarou Erraniovou a Andreou Vavassorim z Itálie, kteří zdolali americko-kazašské duo Taylor Fritz, Jelena Rybakinová 4:2, 4:2.
Start čtyřnásobného grandslamového šampiona Sinnera byl nejistý od pondělí večer, kdy singlová světová jednička skrečovala kvůli nemoci finále turnaje v Cincinnati proti Španělovi Carlosi Alcarazovi. Po utkání Sinner novinářům řekl, že si chce odpočinout a zotavit se před nedělním startem dvouhry na US Open.
Sinner se Siniakovou měli nastoupit do smíšené čtyřhry proti švýcarsko-německé dvojici Belinda Bencicová, Alexander Zverev. Organizátoři je ale několik hodin před startem utkání z pavouka stáhli. Později je nahradili Harrison s Collinsovou.
„Collinsová a Harrison si zajistili účast díky nejvyšší prioritě přihlášky (kombinace žebříčku ve dvouhře a čtyřhře) mezi přihlášenými týmy na seznamu náhradníků,“ uvedli pořadatelé. Collinsové patří v singlovém žebříčku WTA 59. místo, Harrison je mezi deblisty sedmnáctý.
Siniaková, která se původně do turnaje přihlásila s deblovou světovou jedničkou Marcelem Arévalem ze Salvadoru, mohla hrát se Sinnerem poté, co Italovi odřekla účast původní spoluhráčka Emma Navarrová z USA. Ta dala před smíšenou čtyřhrou na US Open přednost turnaji v mexickém Monterrey.
Muchová s Rubljovem do semifinále neprošli
Karolína Muchová do semifinále smíšené čtyřhry na US Open nepostoupila. S Andrejem Rubljovem prohráli s obhájci titulu Italy Andreou Vavassorim a Sarou Erraniovou 1:4, 4:5. Nenavázali tak na úvodní vítězství nad domácí dvojicí Venus Williamsová, Reilly Opelka, které v prvním kole porazili 4:2, 5:4.
Osmadvacetiletá Muchová a o rok mladší Rubljov se dostali do hlavní soutěže na poslední chvíli díky kombinovanému singlovému žebříčku. Muchové patří ve světovém pořadí 12. místo, Rubljov je patnáctý.
Semifinalistka posledních dvou ročníků US Open ve dvouhře Muchová a Rubljov zvládli nejprve duel proti pětačtyřicetileté legendě Williamsové a Opelkovi za 59 minut. První set získali díky brejku ve třetí hře. Ve druhé sadě sice nevyužili za stavu 3:3 tři brejkboly, později ale v tie-breaku triumfovali poměrem 7:4.
Ve druhém duelu proti Erraniové a Vavassorimu však česko-ruský pár neuspěl. V prvním setu nevyužil brzké vedení 1:0 s brejkem a po čtyřech ztracených gamech o sadu přišel. Druhý set přinesl rozhodnutí v tie-breaku, kde Muchová s Rubljovem přišli o vedení 4:1 a po šesti prohraných míčcích v řadě ztratili i celý zápas.
Do nového formátu smíšené čtyřhry, která se hraje netradičně před zahájením hlavních soutěží na US Open, se dostalo 16 týmů. Po úterních zápasech prvního a druhého kola přijde na řadu ve středu semifinále a finále. Hrají se zkrácené zápasy na dva vítězné sety do čtyř vítězných gamů bez výhod. Na klasických šest gamů, ale také bez výhod, bude jen finále. Vítězný pár získá milion dolarů.