Společně už lóže nesdílejí, a tak si našla náhradu. Bývalá biatlonistka Gabriela Koukalová (30) nezůstala v posteli dlouho sama a má v ní někoho, kdo ji nikdy nezradí.

Nedávno na sociálních sítích potvrdila, že se po čtyřech letech rozvádí s někdejším badmintonistou Petrem Koukalem (34). „Občas se stane, že se cesta dvou lidí rozdělí, a to je i náš případ. Ukázalo se, že naše představy o partnerském životě jsou odlišné. Rozešli jsme se před několika měsíci a žádost o rozvod je tak formálním krokem,“ ujišťovala Gábina, které by ale po rozvodu měla připadnout pouze chalupa v Bedřichově v hodnotě 12 milionů korun, zatímco Koukalovi nejspíš zůstane luxusní sídlo za 25 milionů v Hořovicích, odkud pochází.

Dvojnásobné stříbrné medailistce z olympiády v Soči ale zůstal jiný poklad, a to psí miláček Carlla, která ji proto nyní v posteli dělá společnost místo Petra. „Probuzení, jedna radost. Vím, že spousta z vás se dívá skrz prsty na to, když někdo spí se psem v posteli. No jo, ale já si prostě někdy nemůžu pomoct,“ užívá si Koukalová .