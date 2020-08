Koukalová před kamerou vykasala tričko: Nemám zábrany. Jedu jako blázen!

Tohle je můj poslední rozhovor! Těmito slovy přivítala Gabriela Koukalová (30) redaktory Blesku na natáčení primáckého seriálu Sestřičky Modrý kód, v němž hraje sebe samu.

Bývalou biatlonovou královnu a hvězdu StarDance totiž čekala scéna, ve které podle scénáře následuje její drsný pád. Natáčelo se přímo v areálu biatlonové střelnice v jejím rodném Jablonci nad Nisou. S 15letou Amélií Pokornou, dcerou herečky Lucie Zedníčkové (51), tam společně trénují střelbu a jízdu na kolečkových lyžích. Amélčina postava se totiž v seriálu věnuje biatlonu a všichni v ní vidí »novou Koukalovou «

„Obrovsky mě to baví, jsem úplně nadšená, mám pocit, že mám hrozně moc energie. Je to dar, mít takové povolání,“ pochvalovala si Gábina natáčení. Ani opakované záběry jí neubraly úsměvu. „Umím si představit, že se dá zažít spousta zážitků, potkáváte se super lidmi a především, s lidmi, se kterými je legrace,“ dodala Koukalová s tím, že další herecké příležitosti by se určitě nebránila.

Po zkušenostech ve StarDance, kde se svým tanečním partnerem Martinem Prágrem (25) vypadla těsně před branami semifinále, si zamilovala i tancování.

„Tanec mi obrovsky chybí. Dříve jsem se do něho moc nehrnula a, teď nemám zábrany. A prostě jedu jako blázen,“ svěřila se. Kvůli koronaviru ale bohužel přišli o nasmlouvaná vystoupení.

Seriál Sestřičky Modrý kód startuje na Primě už tuto sobotu. Jak to celé s Gábinou dopadlo, a především na její herecký výkon se mohou diváci těšit koncem října.