Veronika Vítková je těhotná: táhla český biatlonový boom, teď konec kariéry | iSport.cz

Je to konec, který symbolizuje nový začátek. Poslední měsíce řešila vleklé zdravotní potíže, kladla si otázku, zda se ještě vrátit do biatlonové stopy… „A nakonec se to vyřešilo samo,“ řekla Veronika Vítková, dnes uzavřela svou aktivní kariéru a současně oznámila očekávání narození potomka. Za 14 sezon mezi elitou se stala mistryní světa i trojnásobnou olympijskou medailistkou. Jaké s ní máte vzpomínky? A jak bude chybět českému týmu? Do diskuze se zapojte ZDE.

Spatřit ji na začátku minulého prosince v Östersundu, nebyl to radostný pohled. Zdravotní trable ji neopouštěly, tělo ji nepustilo do vyšší intenzity a ona ten první podnik sezony ani nedokončila. Odletěla pak předčasně domů si odpočinout a věřila, že se vrátí po Vánocích.

Nevrátila. Nevrátila se ani do únorového MS v Anterselvě ani březnového SP v Novém Městě na Moravě. A zdá se, že už se Veronika Vítková do závodní stopy nevrátí nikdy.

„Nejdřív jsem si myslela, že bych na jaře mohla opět začít s přípravou. Postupem času se to ve mně začalo přelévat, byla jsem nerozhodná. A nakonec se to vyřešilo samo. Koncem listopadu nebo začátkem prosince už nebudeme dva, ale tři,“ přiznala dnes 31letá reprezentantka radostnou událost, která pro ni znamená zřejmě konec kariéry. „Nejsem zastáncem odjíždění od dětí na soustředění a závody,“ přiznala zároveň.

Veronika Vítková Narozena: 9. prosince 1988 (31 let)

Výška/váha: 166 cm/56 kg

Aktivní kariéra: 2006 – 2020

Počet startů: 309 startů (233 individuálních a 76 štafetových)

Nejlepší umístění v SP: 4. místo v celkovém pořadí SP (2014 – 15)

Bilance v SP: 7 vítězství v SP (6 ve štafetě), 28 medailí v SP (16 ve štafetě)

Loučí se tak biatlonistka, která byla s Gabrielou Koukalovou, Ondřejem Moravcem, Michalem Šlesingrem či Jaroslavem Soukupem další důležitou ikonou, jež táhla český boom. Stala se juniorskou mistryní světa, čtyřikrát se umístila v elitní desítce celkového pořadí SP, je vítězkou sedmi závodů, mistryní světa ze smíšených štafet i trojnásobnou olympijskou medailistkou.

„Veronika patří mezi lidi, kteří spoluvytvářeli boom českého biatlonu. Je neoddělitelnou součástí naší zlaté generace. Titul mistryně světa z mixu v Kontiolahti, bronz na světovém šampionátu v Novém Městě na Moravě, olympijské medaile ze Soči i Pchjongčchangu a úspěchy ve Světovém poháru to dokládají,“ uvedl na její adresu šéf svazu Jiří Hamza.

„Byla oddaná biatlonu. Věnovala se mu ne na sto, ale na sto deset procent. Proto pro ni určitě poslední dvě sezóny, kdy ji zdraví brzdilo ve výkonech, nebyly jednoduché. A myslím, že také o konci kariéry dlouho přemýšlela. Skutečnost, že čeká miminko, je pro ni určitě tou nejlepší zprávou a my všichni jí to ze srdce přejeme. Jsem pak i přesvědčený, že současné oznámení není sbohem, ale jen ahoj. Sám za sebe si umím Veroniku opět představit se startovním číslem na hrudi,“ doplnil.

To však ona sama nevidí. Jak ohledně mateřských povinností, tak i co se týče zdraví.

Byť ještě v roce 2018 získala individuální bronz na OH ve sprintu, od té doby ji provázely právě obtíže s dýcháním a tělo ji nepouštělo do vyšší intenzity zátěže. „Beru to tak, že mi tělo vystavilo stopku. Podstoupila jsem x vyšetření, kde se nic neukázalo. Ale tělo už nefungovalo tak, jak bychom si představovali. Nastaly i obavy, že by to ani dál nebylo ideální. Už se mi nechtělo znovu vstupovat do té nejistoty,“ netajila se sama Vítková.

Největší úspěchy 1. místo na MS (2015 – smíšená štafeta)

1. místo na MSJ (2006 – vytrvalostní závod)

1. místo na MSJ (2009 – štafeta)

2. místo na ZOH (2014 – smíšená štafeta)

3. místo na OH (2014 – štafeta žen, 2018 – sprint)

3. místo na MS (2013 – smíšená štafeta)

Během své kariéry tak rodačka z Vrchlabí absolvovala 309 startů a její konec přichází jen pár týdnů po loučení Martina Fourcada, Kaisy Mäkäräinenové nebo právě Michala Šlesingra.

„Verča byla prakticky celou zimu bez závodů. Probíhala její rekonvalescence, snažili jsme se, aby mohla nastoupit do další sezóny. Teď její kariéru ukončily radostné důvody. Pokud by své rozhodnutí přehodnotila, tak má samozřejmě dveře do týmu stále otevřené. Ale plně chápu, že se teď bude chtít věnovat rodině. Chtěl bych Verči poděkovat za mnohaletou reprezentaci a spoustu krásných okamžiků, které s ní mohl prožít nejen tým, ale i fanoušci. Pomohla českému biatlonu v jeho vzestupu. Všichni jí přejeme, aby se jí dařilo v rodinném životě minimálně tak jako v tom biatlonovém,“ dodal i sportovní ředitel Ondřej Rybář.