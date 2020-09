Není to zrovna grandslam značky ideál! Alespoň co se počasí týče. Slovy klasika; »Nebe nezná vyvolených«. Netradiční chlad a vlhkost přesahující devadesát procent hráčům v Paříži moc nepřispívají. Své o tom ví talentovaná Ukrajinka Katarina Zavacká (20), jíž osud připravil takovou lekci, že skončila v slzách.

„Je to asi nejvíc frustrující věc, co se tenistovi může stát,“ komentovala nezapomenutelný moment ze svého oblíbeného turnaje hráčka. „Vlastě stále nechápu, co se dneska stalo,“ posteskla si.

A co se tedy stalo? V utkání prvního kola proti favoritce Bertensové vyhrála první set, pak se sice role otočily, nicméně vaz Ukrajince zlomilo deset minut hrůzy, během nichž jí těžké míče zhatily velký sen. „Rozbila jsem výplety u všech tří raket, které jsem měla pro zápas připraveny. Dohrávat jsem musela s raketou trenéra,“ bědovala. „Takhle jsem si konec fakt nepředstavovala.“

Na porážce 6:2, 2:6, 0:6 ale i přes pláč našla něco pozitivního. „Radost mi udělala úroveň mojí hry. Abych byla lepší, musím si takovými zkušenostmi projít. Jen mě to zocelí,“ dodala.