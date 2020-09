Sebevražda talentovaného atleta Ondřeje Hodbodě (†19): Skočil z okna!

Celý život a nadějně rozjetou atletickou dráhu měl před sebou. Ondřej Hodboď (†19) však spáchal sebevraždu. Skokem z desátého patra...

Ta zpráva otřásla celou českou atletikou. Pětinásobný národní šampion na středních tratích si ve čtvrtek sáhl v pouhých 19 letech na život. Podle informací Blesku za tragédií stály deprese a Ondřej bohužel nenašel jiné východisko, jak se jich zbavit, než skočit z okna.

„Můžeme potvrdit, že se od čtvrtečního poledne zabýváme případem skoku muže ročníku 2001 z okna na Praze 4,“ sdělil Blesku policista Jan Daněk a mluvčí záchranářů Jana Poštová pak přidala údaj, že šlo o pád z desátého patra.

Hodboď po sobě zanechal truchlící rodinu včetně známějšího bratra Lukáše (24, dvojnásobný medailista z univerziády), který na počest Ondřeje sdílel na Instagramu černou obrazovku.

Dojemný vzkaz do nebe pak na stejné síti zveřejnila Ondrova láska Simona. „Byl jsi nejlepší kluk, kterého jsem si mohla přát, ale dostali jsme hrozně málo času. Byli jsme si tak blízcí, nikdo nechápal, co jsme spolu měli. Vím, co jsi ke mně cítil, a jsem poctěna, že jsem s tebou mohla strávit čtyři roky svého života. Mělo to ale být na celý život... Neuvěřitelně mi budeš chybět, Oňulko,“ napsala mu.