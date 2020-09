Maorské symboly ji dotáhly ke slávě i královskému bohatství, ale vysněný grandslamový vavřín Karolíně Plíškové (28) stále nepřinesly. Před startem antukového French Open si proto česká tenisová hvězda pořídila zbrusu novou kérku. Co znamená? Poklonu Bohu!

Se ségrou si ještě coby mladé žáby nechaly udělat tetování po vzoru jejich táty Radka. Výrazné maorské symboly, které má Karolína na levém boku a levé paži, pro ni ale zvláštní význam neměly. „Prostě se mi to tehdy jen líbilo, nic extra v tom nebylo. Už to ke mně patří, nikdy jsem toho nezalitovala,“ prozradila.

Před třemi roky pak na pravý bok přidala ozdobné písmeno M na počest svého manžela Michala Hrdličky . Vzápětí se stala světovou jedničkou, ale na grandslamech pořád nic – »jen« dvě semifinále. A tak šla hned po příletu z letošního nepovedeného US Open znovu do tetovacího salonu! Na levé zápěstí přibyly čtyři symboly G>^v vyjadřující anglické »God is greater than the highs and the lows«. Význam? Bez ohledu na situaci stojí Bůh pořád při mně.

S novou kérkou došla Karolína v Římě do finále, jenže také si zranila tříslo. Jak jí to s boží pomocí půjde v Paříži?