Ten chlap má štěstí! Trošku vyrostl, to ano, ale jinak je Tomáš Rosický i ve čtyřiceti letech, které slaví právě dnes, pořád hravý mladík s jiskrou v oku a šibalským kukučem.

Legendární fotbalista s nenapodobitelným rozevlátým stylem, pověstnými přihrávkami šajtlí a hlavou nahoře u fotbalu zůstal i po kariéře. Snaží se leštit poněkud zašlou slávu Sparty, kam před 32 lety přišel jako dítě. Ke všemu jen díky tomu, že na Letné chtěli jeho o tři roky staršího bráchu Jiřího a otec si dal podmínku, že ten půjde, jedině když vezmou i mladšího synka Tomáše.

„Jako malej jsem vzhlížel k bráchovi a nikdy jsem se nebál soubojů s většími. A Spartě jsem se nakonec docela vyplatil,“ usmál se Tomáš při vzpomínce na staré časy. Když šel v roce 2001 za 504 milionů korun z Letné do Dortmundu a stal se toho času nejdražším hráčem bundesligy, chytali se fanoušci za hlavu. Tolik peněz za toho křehkého hubeňoura?! Pochybnosti zmizely, jakmile ho viděli v akci.

Od té doby uteklo pár let, on stihl deset sezon v Arsenalu, svatbu s modelkou Radkou Kocurovou (nyní Rosickou, 39), s níž vychovávají čerstvého prvňáka Tomáše (7). Před třemi lety konec kariéry ve Spartě a přechod do kanceláře sportovního ředitele, kde se mu snad konečně blýská na lepší časy. Tak ať se daří, oslavenče!

