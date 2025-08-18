Chytrý se zlobil: chtěl penaltu a červenou. Zachránila ho výhra? Tlak se stupňoval, řekl
Adediran, Pospíšil, Samek, Vukadinovič - to je síla. Ligová kvalita v řadách Artisu se rozjíždí. V průběhu víkendu sice klesl na předposlední místo, v Ústí nad Labem ovšem při vítězství 2:0 v 6. kole Chance Národní Ligy ukázal výrazně zlepšenou formu. „Potvrdili jsme, že se s námi prostě musí počítat,“ vyřkl sebejistě bývalý reprezentační asistent a dnes hlavní kouč brněnského týmu Jiří Chytrý. Přitom se mu v Ústí hned na začátku zranil stoper Štěrba a musel řešit přeskupení obranné linie.
Co jste po tristním vstupu do ročníku zlepšili?
„Po úvodních nezdarech s Jihlavou a béčkem Baníku jsme si něco řekli, což bylo v utkáních se Zbrojovkou a Ústím vidět. V něčem jsme lepší, ale pořád máme na čem pracovat. Z Ústí vezeme cenné vítězství. Přešli jsme poctivě na obyčejné a jednoduché věci, bez kterých hrát fotbal nejde, až k těm složitějším a nadstavbě v podobě fotbalovosti. Sice jsme od začátku sezony chtěli hrát ofenzivně, ale dělali jsme velké chyby. Nevycházelo přepínání do defenzivy a byli jsme nedůslední. To nás potrestalo.“
Artis navzdory plánům na postup odstartoval bídně. Cítil jste se v ohrožení, pokud by vám to v Ústí nevyšlo?
„Ambice jsou v klubu velké a očekává se, že se výsledky dostaví. S tím jsem do toho šel. Tlak se po dvou nepovedených zápasech stupňoval, což je normální. V momentě, kdy začnete trénovat, se tlaku vystavujete, to není nic nového. Je na mě, abych se s ním vypořádal a naše ambice se naplnily.“
V Ústí skórovali Adediran s Vukadinovičem, hodně vidět byli Pospíšil a Samek. Jsou tohle jména, na nichž hodláte stavět?
„Přišli proto, aby byli rozdílovými hráči. Ani pro ně to ale není jednoduché. Jedná se o nový tým, kluci se spolu musí sžít, zvyknout si na určité prvky, jeden druhému vyhovět. Věřím, že jsme na správné cestě.“
Dožadoval jste se penalty proti domácím a následně jste žádal vyloučení. Vondráškovu záchrannou brzdu jste doprovodil vyjetím na čtvrtého sudího se slovy: Jasná červená a jdi se na to podívat. Sám jste nakonec za protesty dostal žlutou. Jak na obě situace tedy nahlížíte?
„Nechci hodnotit rozhodčí, řeknu jen svůj názor. Oba zákroky jsem viděl. Na Adedirana to měla být penalta a na Rahmana červená karta. Možná vznikla i lehká nervozita ze zranění Honzy Štěrby, když ho Fantiš neúmyslně ve snaze hrát míč trefil plnou silou přes holeň, kterou má úplně černou. Podvrkl si kotník, přitom nebyl odpískán ani faul. Tomu jsem z mého pohledu nerozuměl a viděl jinak.“
Jak právě ovlivnilo taktiku Štěrbovo zranění, jenž dohrál už v první minutě po střetu s Fantišem?
„Je to samozřejmě nepříjemné. Navíc jsme museli přehazovat stopery zprava doleva. Tohle není nic, co byste chtěli. Cením si toho, že jsme se s tím dokázali vyrovnat a zvládli to.“
Ze zranění se vykurýroval brankář Tomáš Holý, borec se zkušenostmi z Anglie. Je teď pro vás jedničkou?
„Tomáš Vajner odchytal celou minulou sezonu a držel nás. Teď byl také on součástí nepovedeného vstupu do sezony, dostávali jsme hodně branek. Proto jsme se rozhodli ke změně. Jsme rádi, že to Tomáš v Ústí zvládl a odehráli jsme to s nulou. Ano, řekl si o post jedničky.“
V Brně na popud majitele před zápasy chodíte mezi sponzory. Setkal jste se dřív s něčím podobným?
„K fotbalu to patří. Hledáte sponzory, řešíte marketing a tohle jsou věci, jak partnerům fotbal zatraktivnit. Je to běžná praxe, nemám s tím sebemenší problém. Před domácím zápasem jdu do VIP zóny mezi hlavní partnery a normálně se bavíme. Před utkáním se Zbrojovkou jsem je přivítal a řekl, že jsem rád, že přišli a doufám, že nás bude čekat dobrý zápas. Odpovím případně na jejich otázky. Jde o servis pro sponzory a lidi, kteří se podílí na práci, jakou můžeme dělat. Nevadí mi to.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|6
|4
|1
|1
|17:7
|13
|2
Ústí
|6
|4
|0
|2
|13:8
|12
|3
Opava
|6
|3
|3
|0
|9:4
|12
|4
Táborsko
|6
|4
|0
|2
|11:7
|12
|5
Baník B
|5
|3
|2
|0
|13:6
|11
|6
Žižkov
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|7
Slavia B
|6
|3
|0
|3
|12:8
|9
|8
Sparta B
|6
|3
|0
|3
|4:8
|9
|9
Jihlava
|6
|2
|2
|2
|7:6
|8
|10
Prostějov
|6
|2
|1
|3
|7:7
|7
|11
Artis
|5
|2
|1
|2
|6:11
|7
|12
Příbram
|6
|2
|0
|4
|7:14
|6
|13
Chrudim
|5
|1
|2
|2
|9:11
|5
|14
Č. Budějovice
|6
|1
|2
|3
|4:13
|5
|15
Vlašim
|6
|1
|1
|4
|8:10
|4
|16
Kroměříž
|5
|0
|0
|5
|4:13
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup