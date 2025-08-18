Ústí - Artis 0:2. Domácí opět zaujali dresy, ale odmítli první místo, slaví hosté
Fotbalisté Artisu Brno v dohrávce 6. kola druhé ligy zvítězili 2:0 v Ústí nad Labem. Triumf hostů řídil nigerijský útočník Quadri Adediran, jenž nejprve po kličce brankáři v 66. minutě otevřel skóre a o chvíli později připravil druhý gól Vukadinu Vukadinovičovi.
Artis zvítězil poprvé od prvního kola, kdy si poradil s rezervou Slavie, a v tabulce se posunul na 11. místo. Severočeský nováček soutěže po úvodních čtyřech výhrách podruhé za sebou prohrál, přesto zůstal na druhé příčce o skóre před Opavou a Táborskem.
Domácí opět zaujali dresy, ačkoli na nové se stále čeká. Jejich oficiální představení se stále odkládá, klub stále čeká, až dorazí.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|6
|4
|1
|1
|17:7
|13
|2
Ústí
|6
|4
|0
|2
|13:8
|12
|3
Opava
|6
|3
|3
|0
|9:4
|12
|4
Táborsko
|6
|4
|0
|2
|11:7
|12
|5
Baník B
|5
|3
|2
|0
|13:6
|11
|6
Žižkov
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|7
Slavia B
|6
|3
|0
|3
|12:8
|9
|8
Sparta B
|6
|3
|0
|3
|4:8
|9
|9
Jihlava
|6
|2
|2
|2
|7:6
|8
|10
Prostějov
|6
|2
|1
|3
|7:7
|7
|11
Artis
|5
|2
|1
|2
|6:11
|7
|12
Příbram
|6
|2
|0
|4
|7:14
|6
|13
Chrudim
|5
|1
|2
|2
|9:11
|5
|14
Č. Budějovice
|6
|1
|2
|3
|4:13
|5
|15
Vlašim
|6
|1
|1
|4
|8:10
|4
|16
Kroměříž
|5
|0
|0
|5
|4:13
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup