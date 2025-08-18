Ústí - Artis 0:2. Domácí opět zaujali dresy, ale odmítli první místo, slaví hosté

Předplatné

27
Fotbalisté Artisu Brno v dohrávce 6. kola druhé ligy zvítězili 2:0 v Ústí nad Labem. Triumf hostů řídil nigerijský útočník Quadri Adediran, jenž nejprve po kličce brankáři v 66. minutě otevřel skóre a o chvíli později připravil druhý gól Vukadinu Vukadinovičovi.

Artis zvítězil poprvé od prvního kola, kdy si poradil s rezervou Slavie, a v tabulce se posunul na 11. místo. Severočeský nováček soutěže po úvodních čtyřech výhrách podruhé za sebou prohrál, přesto zůstal na druhé příčce o skóre před Opavou a Táborskem.

Domácí opět zaujali dresy, ačkoli na nové se stále čeká. Jejich oficiální představení se stále odkládá, klub stále čeká, až dorazí.

#TýmZVRPSkóreB
1Brno641117:713
2Ústí640213:812
3Opava63309:412
4Táborsko640211:712
5Baník B532013:611
6Žižkov63129:710
7Slavia B630312:89
8Sparta B63034:89
9Jihlava62227:68
10Prostějov62137:77
11Artis52126:117
12Příbram62047:146
13Chrudim51229:115
14Č. Budějovice61234:135
15Vlašim61148:104
16Kroměříž50054:130
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

