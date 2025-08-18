Jágr má za sebou víkend pravdy. Pokračování kariéry nic nebrání: Rozhodla to Dominika!
Fanoušci, kteří se více než tři dekády klaní hokejovému bohu Jaromír Jágrovi (53) si oddechli. Pokračování jeho hvězdné kariéry nic nebrání!
Slavná osmašedesátka má za sebou víkend pravdy! Na Lipně ho v cyklistickém závodě na 20 km vyzvala k bitvě o krále rodiny partnerka Dominika. Na o třiadvacet let staršího miláčka si věřila. „Je stoprocentně přesvědčená o tom, že mě porazí. Vůbec o tom nepochybuje!“ kroutil hlavou nad její opovážlivostí »Džegr« „Jestli se jí to povede, tak končím s hokejem,“ vyhlásil útočník.
Neznal bratra
V den závodu dobře naladěný Jaromír neznal kamaráda. „Co si dáváš ke snídani?“ vyzvídala Dominika. „To už ti nemůžu říct. Dneska je závod. My jsme soupeři. A netoč to!“ odsekl na oko. Pár minut po finiši už kladenský obr svoji lásku něžně držel za ramena. „Domča byl dobrá, ale já jsem byl lepší a jednoznačně jsem vyhrál,“ oznámil vítězoslavně. Takže co bude s kariérou? „Nemusím končit,“ oddechl si a ve šprýmu dodal. „Neříkám, že nebudu, ale nemusím!“
Zaskočil ho Koller
Už v sobotu si Jaromír Jágr střihl jen v letní košili, plátěných kalhotách a žabkách charitativní zápolení s fotbalistou Janem Kollerem (52) na handbiku. Metry se tam přepočítávaly na peníze a Jaromír se div neodrovnal!
„Normálně mi je špatně. Ale fakt, to si nedělám legraci. Jel jsem na maximum a Honzovi, který se v životě neživil rukama, jsem ujel o dvě koruny! Klobouk dolů před ním, anebo jsem úplně v p*deli,“ konstatoval Jágr.