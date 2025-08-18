Vysněný návrat a náhrada za odcházející opory? Baník vyhlíží zkušeného záložníka
Podle informací iSportu z Česka i Polska je Baník v tuto chvíli blízko návratu Srdjana Plavšiče z Rakówa Čenstochová. Příchod devětadvacetiletého záložníka byl dlouhodobě vysněným cílem ostravského klubu, který po odchodu Ewertona do Egypta a hrozícím přestupům Matěje Šína do Alkmaaru a Tomáše Riga do Stoke City hledá kvalitní a zkušenou náhradu.
Teď to vypadá, že by se mohli Slezané dočkat. Ačkoli před sezonou označil Plavšičův comeback sportovní ředitel Luděk Mikloško zejména z ekonomických důvodů za složitý, neboť má Srb v Ekstraklase platnou lukrativní smlouvu, v posledních dnech se dle redakčních zdrojů situace razantně obrátila pozitivním směrem pro FCB.
„Vše spěje k dohodě,“ shodují se insideři ze třech různých zemí. „Záležitost se vyvíjela různými směry každý den, v Polsku se často měnily názory trenéra i sportovního ředitele. Ale vypadá to na návrat,“ dodávají.
Plavšič v této sezoně v Rakówě paběrkuje, na Bazalech by naopak zaplul rovnou do základní sestavy. Do úvodních dvou ligových duelů sice nastoupil za Čenstochovou od začátku, ale od té doby jen sedí na lavičce. Nepředstavil se ani v předkolech Konferenční ligy proti Žilině a Maccabi Haifa. A těžko říct, zda by se něco mělo měnit v play off KL proti bulharskému Arda Kardžali či následně v základní fázi v případě postupu. Spíš ne...
Kdežto v Ostravě by devětadvacetiletý Balkánec dostal důležitou roli, stejně jako v sezoně 2022/23. Ta sice z pohledu Baníku nedopadla úspěšně, protože tým nakonec končil ligový ročník ve skupině o záchranu, ale z osobního hlediska zažil bývalý hráč Sparty či Slavie díky bilanci 5+5 nejúspěšnější sezonu. Fanoušci si jej oblíbili, sympatie jsou vzájemné, o čemž svědčily i Plavšičovy návštěvy vítkovického stadionu v poslední době.
V předchozím ročníku odehrál Plavšič v Polsku dohromady kvůli zdravotním problémům jen 143 soutěžních minut. To by se v Česku mělo změnit. Jednak odešel Ewerton a taky je blízko odchod Matěje Šína do Alkmaaru. Řeší se rovněž transfer Tomáše Riga do Stoke City.
Proto Mikloško a spol. shánějí náhradu. Kromě Plavšiče oslovili například i Petra Ševčíka, Daniela Trubače, Filipa Zorvana, Petra Juliše, Dominika Janoška, Filipa Špatenku, Vojtěcha Sychru nebo Toma Slončíka. U posledně zmiňovaného šikuly z Plzně bude brzy jasné, zda upřednostní východ republiky před Hradcem Králové. Slezané mu nabízejí lepší podmínky než v Malšovické aréně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|2
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|6
Karviná
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|7
Liberec
|5
|2
|1
|2
|8:8
|7
|8
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|9
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|13
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu