Takhle Panenka bojuje s covidem: Převoz záchrankou do Prahy!

V této zlé a zmatené době není dobrých zpráv nikdy dost a tahle je obzvlášť nadějná. Muž s nejslavnějším knírkem na fotbalové planetě Antonín Panenka (71) je ve stabilizovaném stavu. Legendární fotbalový plejer svádí lítý boj s oboustranným zápalem plic a s čínským prevítem covid-19. Zřejmě ještě nemá úplně vyhráno, ale vede si tuze zdatně.

V pátek byl převezen z nemocnice v Benešově do Prahy. Na Karlově náměstí mají na plicní JIPce k dispozici vybavení, jež by posloužilo v případě, že by se »Páňovi« přitížilo i pro tisíckrát nechtěnou variantu uvedení do umělého spánku.

Snad to nebude třeba, protože Panenka byl sice v sanitce napojen na kyslík, ale telefonoval. Zaplaťpánbůh že po škaredé středě, kdy dvakrát omdlel a syn Tomáš (42), který koronavirus prodělal a přemohl ho, odvezl tátu do péče lékařů a spásných přístrojů, přišel vlídný pátek. V domku v Nespekách u Benešova, kde Panenka s manželkou Vlastou (67) přebývá, je o poznání veseleji.

„Špatně se mu dýchá a má silný kašel. Když ho odváželi, moc jsem se o něj bála, ale dnes mi sám Tonda říkal, že bude bojovat a těší se, až bude po všem,“ sdělila paní Vlasta portálu vršovické Bohemky.

„Velmi děkujeme benešovské nemocnici za skvělou péči, kterou Tondovi poskytli na profesionální úrovni. V Praze ho chce mít jeho ošetřující lékař pod svým dohledem,“ dodala žena velikána, na kterého při jeho chorobě myslí fanoušci v Česku i v cizině.

„Překvapilo mě, že se to dostalo do celého světa. Mým mužem je mnoho let, ale netušila jsem, že ho tak milují i za hranicemi,“ napsala v esemesce paní Panenková.

Milují a drží mu palce!