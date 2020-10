Koronavirus umí zacloumat s lidmi, kteří trpí ještě jinou chorobou. Antonín Panenka (71), jenž leží na JIP benešovské nemocnice s pozitivním testem a oboustranným zápalem plic, k nim snad ale patřit nebude a dá se brzy do pořádku.

Ví se totiž pouze to, že si nechal vyměnit oba kyčelní klouby, což prostě k životu fotbalisty patří, i když se mu do toho vůbec nechtělo. „Bál jsem se operací. Chodil jsem špatně a pořád jsem to odkládal. Prostě hrozný strach, to jsem celý já,“ přiznal Panenka před časem obavy z doktorů.

Jenže pokud si chtěl ještě někdy kopnout do meruny, musel v roce 2013 už na druhou výměnu »součástek«. „Řekl jsem si, že jestli si chci ještě zahrát fotbálek, pinec, tenis, golf i nohejbal, tak do toho musím jít. Zvítězilo ve mně to, že jsem nechtěl být k ničemu,“ usmíval se tehdy fotbalový básník, jenž ve finále ME 1976 omráčil svět »pentlí« proměněnou nadýchaným vršovickým dloubákem do středu brány Němců.