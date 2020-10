Ta mučivá otázka letí fotbalovou republikou od úst k ústům, od uší k uším. Jak je na tom »Tonda Páňa?« Miláček národa, na kterého chodily davy, zápasí s těžkou chorobou. Dobře informované zdroje Blesku hovoří o tom, že Antonín Panenka (71) leží s oboustranným zápalem plic v nemocnici. V době poznamenané řáděním čínské chřipky je to tuze vážné.

Legendární plejer ve středu dvakrát zkolaboval, byl převezen na JIP a klub jeho srdce, vršovická Bohemka, pak ke stavu svého čestného prezidenta oznámil: „U Antonína Panenky čerstvý test potvrdil nákazu koronavirem.“ Covid-19 tak dostihl i zlatého chlapce, který mytickou penaltou ve finále mistrovství Evropy 1976 zajistil této zemi jediný titul na velkém turnaji.

„Tondův syn Tomáš to měl před šesti sedmi dny. Čtyřicítky horečky, třeštila mu hlava. Dostal se z toho, ale bojí se, jestli tátu nenakazil on,“ pověděl Blesku Panenkův velký kamarád a slavný internacionál Karol Dobiaš (72).

Tomáš Panenka (42) kope III. třídu za Červené Janovice u Kutné Hory a otec s matkou Vlastou (67) žijí ve vilce v obci Nespeky kousek od Benešova. Právě v tamní nemocnici svěřili lékaři věhlasného pacienta přístrojům.

„Panenka má pozitivní test a kyslíkovou masku. Převoz do Prahy je nutný, protože kdyby ho museli dát do umělého spánku, tak Benešov na to není vybaven. V úvahu připadají nemocnice na Karlově náměstí nebo v Motole,“ sdělil náš zdroj.

Ať tam, či tam, hlavní je, aby medicína hrdinovi tuzemské kopané Antonínu Panenkovi pomohla.