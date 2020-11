Z mozku mu odsáli hematom a po deseti dnech rekonvalescence ve středu pustili z nemocnice. Vyhráno ale Diego Maradona (60) zdaleka nemá. Ze špitálu putoval přímo do sanatoria, kde se bude léčit z abstinenčních příznaků spojených s nadměrnou konzumací alkoholu a prášků proti úzkosti.

„Dal jsem ti slovo, že to zvládneme a povedlo se,“ loučil se s prominentním pacientem jeho elegantní lékař Leopoldo Luque, jenž o legendu v šestém patře kliniky Olivos pečoval. „Přeji tobě i tvojí rodině klid. Miluji tě, Dieogo,“ dodal chirurg, jenž při odjezdu z nemocnice na svém velocipedu s novináři krátce rozprávěl.

To Maradonovi s náplastí na hlavě krátce po osmnácté hodině tamního času do skoku moc nebylo. Zdravotníci dělali, co mohli, aby na veřejnost nepronikla jediná fotografie nejslavnější persóny Argentiny, kterou pečlivě schovávali za přenosnými plentami.

„Diego má za sebou asi ty nejtěžší chvíle v životě a myslím, že je zázrak, že odhalili to krvácení do mozku, které ho mohlo stát život,“ přidal právník hvězdy Matias Morla.

Propuštění jeho klienta sledoval celý národ. Desítky zpívajících fanoušků se tísnily přímo před klinikou. Cítil se natolik dobře, že špitál chtěl opustit soukromým vozem, to ale přepisy nepovolují, a tak musel do léčebny sanitou, za níž jela dodávka s nejbližšími členy rodiny.

Podle nich potřebuje mistr světa z roku 1986 hlavně klid. Nevyloučili, že po prvním stádiu odvykací kúry zamíří na Kubu na dovolenou. A pak. V jeho nové rezidenci bude mít 24 hodin denně k dispozici zdravotní sestru. Od roku 2021 by se rád vrátil k milovanému trénování.