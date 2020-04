Sport by měl být čestnou hrou, při které všichni účastníci dodržují zásadu fair play. Ovšem ne vždy tomu tak skutečně je. Přečtěte si o osmi hříšnících, kteří pro výhru neváhali porušit pravidla.

Boží ruka Diego Maradona Ve čtvrtfinále Mistrovství světa v roce 1986 se potkali dva odvěcí rivalové - Anglie a Argentina. Až do přestávky legendárního zápasu se žádnému z týmu nepovedlo dát jediný gól. O vítězství 2:1 nad Anglií nakonec rozhodl Maradona skvělým gólem, který dokonce podle hlasování webu fifa.com získal titul Gól století. Předtím ale dal první branku, která rovněž vstoupila do fotbalové historie. V 51. minutě využil špatně mířené rány svého protihráče a ve skoku vpálil do brány gól levou rukou. Hráči Anglie pochopitelně proti zákroku protestovali a z gólu byli na rozpacích i samotní hráči Argentiny. Avšak nic naplat. Tuniský rozhodčí si ničeho nevšiml a branku uznal. Po zápase Maradona o svém zákroku řekl, že „šlo trochu o Maradonovu hlava a trochu o boží ruku“. Od té doby bývá tento legendární zákrok označován také jako boží ruka. Maradonova "boží ruka" vstoupila do fotbalové historie • Foto profimedia

Kvůli olympiádě nechala zmrzačit soupeřku Tonya Hardingová Tonya Hardingová se spíše než svými výkony zapsala do povědomí veřejnosti šokujícím útokem na svou soupeřku Nancy Kerriganovou. Nancy doufala, že zasáhne do bojů o medaile na olympijských hrách v Lillehammeru, které se konaly v roce 1994. Podmínkou byla výhra na mistrovství USA, které bylo současně i kvalifikací na olympiádu. Po jednom z tréninků před plánovaným mistrovstvím však k Nancy přiskočil maskovaný muž a několikrát ji železnou tyčí bouchl do nohy, čímž zhatil její šance. Vítězkou domácího šampionátu se nakonec stala Tonya. Americká krasobruslařská asociace ale nakonec umožnila start i Nancy, která se ze zranění rychle zotavila. Mezitím se ukázalo, že útok proti ní naplánovala právě Tonya s cílem znemožnit účast rivalky. Na olympiádě nakonec skutečně startovaly obě. Nancy si z her odvezla stříbro, zatímco Tonya skončila až osmá. Tonya Hardingová nechala kvůli účasti na olympiádě zmrzačit soupeřku • Foto profimedia

V paralympijském týmu byli jen dva handicapovaní Španělský paralympijský tým Po paralympijských hrách v Sydney, které se konaly v roce 2000, čelil tým mentálně handicapovaných španělských basketbalistů šokujícímu obvinění. V týmu, který na paralympiádě vybojoval zlato, měli být i hráči bez jakéhokoliv postižení. Vyšetřování, které bylo ukončeno až v roce 2013, odhalilo, že v týmu byli opravdu handicapovaní pouze dva lidé, zbylých deset žádné postižení nemělo. Tým musel po letech vrátit zlaté medaile a bývalému prezidentovi španělského svazu mentálně postižených sportovců Fernandu Vicentu byla udělena pokuta v přepočtu za 138 tisíc korun. Ve španělském týmu byli skutečně mentálně handicapovaní pouze dva hráči z celkového počtu dvanácti • Foto profimedia

Jak se Češi díky podvodu kvalifikovali na EURO Jan Rezek I v českých vodách bychom našli sportovce, kteří ne vždy ctili pravidla fair play. Snad jeden z nejznámějších kousků, který měl ohlas i v zahraničí, má na svědomí příbramský veterán Jan Rezek. V roce 2011 se Češi v kvalifikačním zápase na EURO 2012 setkali se Skotskem. Ještě pár minut před koncem to vypadalo, že se z postupu budou radovat Skoti. Ovšem v 90. minutě naběhl do vápna útočník Jan Rezek, a aniž by se ho skotský obránce dotkl, skácel se k zemi. Rozhodčí si však tohoto podvůdku nevšiml a nařídil penaltu. Tu Češi dokázali proměnit a domů si odváželi remízu 2:2, díky které se našim otevřela cesta na mistrovství Evropy. Jan Rezek zajistil českému týmu penaltu • Foto profimedia

Podvádět o nachytali na záchodě Igor Rausis O pořádný trapas se postaral český šachista s ukrajinskými kořeny Igor Rausis. Ten zaznamenal velký výkonnostní vzestup až na sklonku čtyřicítky, což není u šachistů příliš obvyklé. Proto jej odborníci i soupeři začali podezírat z podvádění. A loňský šachový turnaj ve Štrasburku dal všem nedůvěřivcům za pravdu. Rausis si během rozehrané partie odskočil na záchod, kde byl kamerami přistižen, jak na mobilním telefonu analyzuje svou hru. Rausis se s pokorou k podvádění přiznal, omluvil se a v roce 2019 ve svých osmapadesáti letech ukončil kariéru. Rausis si během rozehrané partie odskočil na záchod, kde analyzoval svou hru • Foto Twitter

Do cíle dojela metrem Rosie Ruizová Píše se rok 1980 a do cíle legendárního Bostonského maratonu se blíží první závodnice. K překvapení všech je to Rosie Ruizová, žena která pracuje jako sekretářka a do dnešního dne měla na svém kontě pouze jeden maratonský závod. Podivné vítězství ještě více zpochybnila Susan Morrowá, fotografka na volné noze, která tvrdila, že potkala v průběhu Bostonského maratonu Rosie Ruizovou v metru. Mladá běžkyně se jí během cesty prý svěřila, že ze závodu odstoupila po prvních deseti mílích kvůli zranění kotníku. Fotografie a další svědci později potvrdili, že Ruizová se objevila na trati až míli před cílem a organizátoři jí po několika dnech vítězství odebrali. Ruizová však odmítla medaili odevzdat a tak pro novopečenou vítězku Jacqueline Gareauovou musela být vyrobena nová. Rosie Ruizová si zkrátila cestu metrem • Foto Instagram

Podváděl jsem, ale dělají to všichni Cameron Van Der Burgh Senzace pro Jihoafrickou republiku. Reprezentant Cameron Van Der Burgh si v Londýně doplaval pro olympijské zlato a zároveň vylepšil světový rekord. Jenže pak čtyřiadvacetiletý závodník s klidem prohlásil: "Podváděl jsem." A proč by taky ne, podle Van Der Burgha totiž podvádí všichni. Dle pravidel mohou po ponoření závodníci udělat jedeno tempo ve stylu motýlka. Pak už musí přejít na prsařský styl. Van Der Burgh však taková tempa udělal hned tři. “Kdo to neudělá, zaostane. Je to o morálce, ale já nejsem ochotný objevovat čtyři roky tvrdé dřiny, aby pak vyhrál někdo, kdo je svolný k tomu pravidlo porušit,“ řekl jako narážku na to, že tento švindl bývá mezi prsaři běžnou záležitostí. Medaile i světový rekord mu byli ponechány. Cameron Van Der Burgh získal olympijské zlato. Poté se ale přiznal, že podváděl. • Foto profimedia