as

Autor: as

Že to byla sezona úplně k ničemu, v níž se skoro ani nezpotily? České tenistky mohou nadávat na nudu i všechny ty otravné bubliny, ale miliony jim i tak vesele naskakovaly. Nicméně uskromnit se musely. O kolik přišly?

Ještě dohrát turnaj v Linci a je šlus. Do lednové Austrálie budou mít volno a mohou rekapitulovat tu šílenou sezonu 2020. A pro některé to bude hodně tristní počítání včetně Češek,.

„Nejradši bych celý ten rok vymazala,“ ušklíbla se hvězda Karolína Plíšková. Sice je šestá na světě, ale ani to ji netěší. Letos to byla bída po všech stránkách, finanční nevyjímaje. Na prize money vydělala necelých 20 milionů korun, přitom loni 115 »melounů«. To je pád o šílených 83 procent!

Podobně tristně dopadla i Markéta Vondroušová (minus 80 procent), o téměř tři čtvrtiny výdělku přišla Barbora Strýcová. Jenže ta kvůli obavám z koronaviru dobrovolně obětovala štědře dotovaný výlet do Ameriky. „Zdraví mého týmu i moje je přednější,“ řekla jasně.

Co se absolutních čísel týče, tak hned po Plíškové prodělala nejvíc Kvitová. Ta klesla oproti loňsku o 49 milionů Kč, přitom byla spokojená. „Odehrála jsem letos dobré grandslamy, to je pozitivní,“ juchala nečekaná semifinalistka antukové Paříže.

Na US Open chyběla i další elitní deblistka Barbora Krejčíková a nebýt toho, vydělala by díky svému vzepětí ve dvouhře nejspíš víc než loni! „Konečně jsem v té blbé stovce,“ smála se aktuálně 74. hráčka světa. Z elitní desítky nejlépe vydělávajících Češek vyšoupla Tereza Martincová veteránku Květu Peschkeovou, jinak je obsazení stejné jako loni.

Jak to bude vypadat za rok? A vyskočí holkám výdělky na obvyklé cifry? Nebo dohromady zase přijdou o stovky milionů?

Kolik »melounů« si vydělaly

Petra Kvitová

Letos: 33,7

Loni: 83,4

Rozdíl: -59 %

Karolína Plíšková

Letos: 19,9

Loni: 115,0

Pokles: -83 %

Barbora Strýcová

Letos: 14,2

Loni: 50,6

Pokles: -72 %

Barbora Krejčíková

Letos: 13,2

Loni: 14,7

Pokles: -10 %

Kateřina Siniaková

Letos: 12,7

Loni: 30,2

Pokles: -58 %

Karolína Muchová

Letos: 11,0

Loni: 25,9

Pokles: - 57 %

Markéta Vondroušová

Letos: 9,5

Loni: 46,8

Pokles: -80 %

Kristýna Plíšková

Letos: 7,4

Loni: 12,4

Pokles: -40 %

Marie Bouzková

Letos: 6,9

Loni: 10,2

Pokles: -32 %

Tereza Martincová

Letos: 3,9

Loni: 4,8

Pokles: -19 %