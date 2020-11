Prorokovala se jí zářivá kariéra, ale zdraví bylo proti. Talentovaná Ruska Sofia Žuková (20) proto s tenisem musela seknout, dala se na modeling, za což však schytává pořádnou kritiku.

Hlasitě o sobě dala vědět v roce 2015, když jako patnáctiletá vyhrála juniorku Wimbledonu. Vypadalo to, že udělá díru do světa, bude vyhrávat grandslamy. Na konci roku 2019 ale se sportem nečekaně skončila kvůli chronickým problémům se zády.

„Už několik let bojuji s vážnými zraněními, hrávala jsem s velkými bolestmi. Žádný lékař mi nedokázal pomoct. Mé tělo špatně absorbuje bílkoviny, a proto mě trápí páteř. Vyšetření odhalila, že je v některých směrech podobná, jako by mi bylo padesát nebo šedesát let,“ tvrdí bývalá tenistka.

Nyní žije na Floridě, kam se přestěhovala z Moskvy, a živí se jako modelka. Neváhá fotit ani odvážnější fotky nahoře bez, což je ale některým trnem v oku a krásku na sociálních sítích pranýřují. Bez deprese „Vyvolalo to lavinu nenávisti, přišlo mi plno drsných zpráv. Zveřejnila jsem fotky, a co? Líbí se mi, ale nečekala jsem, že mi bude někdo psát. Bylo to hodně agresivní,“ svěřuje se Žuková, jež si tenisem vydělala necelých 9 milionů korun.

Teď už se jí peníze sypou za to, že dává své tělo na odiv, a i přes nenávist s modelingem přestat nehodlá. „Někteří asi nemohou přijmout, že již nejsem ve světě tenisu. A že mohu vést šťastný život i bez sportu a nemám z toho deprese,“ přemítá.