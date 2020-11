Plně odsuzuje domácí násilí a zneužívání žen. O to zaskočenější srbský šampion Novak Djokovič (33) musel být, když k němu dovály zvěsti o tyranistickém chování soupeře Alexandra Zvereva (23), jehož někdejší partnerka Olga Šarypovová osočila z agresivního chování. Zdá se však, že slova Rusky vážně nebere!

Světová jednička o deset let mladšímu kolegovi vyprášila kožich na Turnaji mistrů v Londýně (6:3, 7:6) a pak kudrnáčovi z Hamburku podala pomocnou ruku. „Znám ho dlouho. Vždycky jsem s ním měl skvělý vztah. Je to milý člověk a mám k němu a jeho rodině velkou úctu,“ řekl v britské metropoli Djokovič.

Šarypovová, jež Zverev údajně fyzicky napadal a psychický trápil, má jiný názor. Pravda ale jistě dřív nebo později vypluje na povrch. Djokovič to každopádně od fanoušků pořádně slíznul, když prostřednictví Twitteru Němci kamarádsky vzkázal: „Sašo, bylo mi potěšením se s tebou opět potkat na dvorci. Všechno nejlepší v tom, co tě čeká na kurtu i mimo něj. Buď silný.“

Zdá se, že Zverevovi soupeři berou ataky ze strany někdejší talentované ruské tenistky na lehkou váhu. „Všichni se ke mně chovají krásně. Myslím, že vztah mezi mnou a ostatními hráči se nezmění. Oni vědí, o co jde,“ tvrdil chladnokrevně finalista letošního US Open.

A to včetně Djokera. „O tomhle konkrétním tématu jsem se Sašou nehovořil. Ale víte… Řekl jsem mu, že pokud by si chtěl promluvit, jsem tady pro něj,“ řekl rodilý Bělehraďan. „Upřímně mu přeji, aby tohle období co nejrychleji překonal a mohl se koncentrovat jen na svůj život a tenisovou kariéru,“ dodal.