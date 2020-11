Finále Turnaje mistrů? Thiem vs. Medveděv. Djokovič i Nadal končí

Djokovič sice odvrátil Thiemovi ve druhém setu čtyři mečboly a v tie-breaku rozhodující sady vedl už 4:0, přesto je Rakušan po roce v londýnské hale O2 opět ve finále. „Byl to strašně těsný zápas jako všechny tady. Jsem moc šťastný,“ řekl sedmadvacetiletý Thiem, jenž letos vyhrál US Open a dnes oslavil jubilejní 300. vítězství na okruhu ATP. „V tie-breaku druhého setu jsem byl hrozně nervózní. Po prvním velkém titulu v New Yorku jsem si myslel, že budu trochu klidnější, ale to byla chyba. Byl jsem stejně nervózní jako dřív,“ dodal.

Djokoviče porazil ve dvanáctém vzájemném duelu popáté. Jako druhý tenista po Andym Murraym dokázal zdolat minimálně pětkrát všechny tři hvězdy posledních let: Djokoviče, Nadala i Rogera Federera. „Teda co předvedl za stavu 0:4 v tie-breaku, to bylo neuvěřitelné. Nemyslím si, že jsem hrál špatně, ale on to řezal a všechno mu spadlo do kurtu. Co se pak dá dělat?“ uvedl Djokovič.

Medveděv po loňském debutu, kdy prohrál všechny tři zápasy, hraje letos v Londýně ve skvělé formě. Skupinou prolétl bez ztráty setu a po první výhře nad Nadalem v kariéře je nyní krok od nejcennějšího titulu kariéry. Čtyřiatřicetiletý Španěl mu jako první vzal set a ve druhé sadě dokonce za stavu 5:4 podával na ukončení zápasu. Medveděv ale čistou hrou při Španělově servisu vyrovnal a set získal po výhře 7:4 v tie-breaku.

Rozhodující brejk se čtyřiadvacetiletému Medveděvovi podařil v sedmém gamu třetí sady na 4:3 a při dalším Nadalově podání zápas ukončil. V posledním ročníku Turnaje mistrů v Londýně před přestěhováním do Turína tak může symbolicky napodobit krajana Nikolaje Davyděnka, jenž vyhrál v britské metropoli první vydání finále ATP Tour v roce 2009.

Ať získá z dvojice Thiem, Medveděv trofej kdokoli, stane se králem Turnaje mistrů poprvé a zároveň bude šestým jiným vítězem závěrečné akce sezony za posledních šest let.

Tenisový Turnaj mistrů v Londýně (tvrdý povrch, dotace 5,7 milionu dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Thiem (3-Rak.) - Djokovič (1-Srb.) 7:5, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5), Medveděv (4-Rus.) - Nadal (2-Šp.) 3:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Čtyřhra - semifinále:

Melzer, Roger-Vasselin (7-Rak./Fr.) - Ram, Salisbury (2-USA/Brit.) 6:7 (4:7), 6:3, 10:8, Koolhof, Mektič (5-Niz./Chorv.) - Granollers, Zeballos (4-Šp./Arg.) 6:3, 6:4.