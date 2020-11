Vzali si na paškál tápající Slavii kompletně od vedení až po mladíky. Jenže problém byl, že tenhle rozhovor mezi komentátory Jaromírem Bosákem (55) a Vladimírem Táborským (76) neměl nikdo jiný slyšet. Během přestávkového povídání však měli nevědomky zapnutý mikrofon a vše troubili do éteru. Slavná nahrávka teď slaví 10 let!

Fotbalová Slavia tehdy byla zralá na sestup, když v listopadu 2010 zamířila na půdu Mladé Boleslavi. Utkání vysílala Česká televize, a když v poločase za stavu 1:0 pro domácí předal Bosák s Táborským slovo do studia, začali se na »plnou hubu« bavit o stavu pražského mužstva. Netušili však, že stále mluví do internetového vysílání!

„Ty hlášky si pamatuju dodnes a dvě mě hned napadly,“ ohlíží se po dekádě Vladimír Táborský. „Jedna byla od Bosáka: Hele, podívej se, doktor jim zakázal střílet góly! A druhá ode mě: Podívej se na toho malýho Černýho, já bych byl nasranej a von se směje!“

To Jaromíru Bosákovi nahrávka ani po deseti letech radost zrovna nedělá. „Já jsem na to víceméně zapomněl, je to prehistorie. Bylo to svým způsobem půvabné, ale to je tak všechno,“ říká nyní suše populární komentátor.

Uniklý poločasový rozhovor však fandy baví i 10 let poté. „Občas to někdo zmíní na sociálních sítích,“ přiznává Bosák a Táborský přitakává. „Samozřejmě si na to občas vzpomenu. Zvlášť když jdu někam s kamarády, a ti to vytáhnou. Ale teď už je to pro mě vyloženě legrační,“ culí se bývalý fotbalista a trenér.

Táborský od té doby už se spolukomentováním seknul, to Bosák je stále hvězdou ČT. Že by si ale nyní dával extra pozor, co o přestávkách říká? To prý nehrozí. „Já si myslím, že je moc dobře, že naše poločasové rozhovory nikdo neslyší...“ chechtá se. Tak třeba brzo unikne další nahrávka!