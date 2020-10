Nejtěžší porážka Liverpoolu za posledních 74 let? Pořádné emoce to vzbudilo i v České republice. A skončilo to dokonce nechutnými osobními útoky! Vše se seběhlo po nedělní kanonádě Aston Villy, která v Premier League totálně zesměšnila šampiony z Liverpoolu 7:2!

Opěvovaná defenziva »Reds« působila naprosto bezmocným dojmem, čehož si všiml i populární komentátor ČT Jaromír Bosák (55). „Liverpool má prý obranu. A mohl bych ji vidět?“ rýpl si na Twitteru. A rozjel tím pořádnou válku!

Na jeho příspěvek totiž reagoval Patrik Berger junior (25), syn stejnojmenného fotbalového internacionála (46), který za Liverpool kopal a jehož rodina na něj nedá dopustit. Místo diskuze ovšem přišla urážka!

„Nezapomeň, že po Liverpoolu máš komentování šipek, ve 2 ráno golf, v 7 ráno curling a před obědem máš šachy, ty experte!“ napsal a vzápětí přidal další útok. „Golfová škola Míry Bosáka, nebo co to bylo. Na golfu v rybářskejch trenkách, handicap 40 a říká ti, jak se to má hrát,“ narážel na Bosákův televizní pořad o sportu gentlemanů.

Komentátor však rychle vrátil úder! „Vy asi nebudete schopen si pamatovat, že? V žádném díle jsem nikomu neříkal, jak má co hrát. Tam šlo o pravidla. Ale chtít po vás znalost věcí a faktů je zřejmě nesplnitelné. Lhát a žvanit je přece o tolik jednodušší, že, juniore?“ přilil Bosák do ohně.

„Vteřinku, já musím dokoukat pořad »Vaříme řízky s Mírou Bosákem«, seniore,“ pokračoval ve stejné rovině Berger mladší a vzápětí zase Bosák. „Vtipnej nejste, směšnej jo. To bude asi váš klasickej stav. Ale prý se to dá léčit, tak neváhejte...“ uzavřel nečekanou přestřelku.

Komentátor Jaromír Bosák







