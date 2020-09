Hodnotí, analyzuje, teď ale na žádné rozbory nedošlo. Někdejší vynikající fotbalový obránce a dnes expert televize O2 TV Sport Antonín Rosa (33) před zápasem »svých« Teplic na Slavii (5:1) kolaboval. Zranění si nezpůsobil jen díky pohotového zásahu parťáka u mikrofonu Petra Svěceného (46)

Rosa se začal hroutit zrovna v momentu, kdy měl rozebrat sílu záložní řady »sešívaných«. „Z jedné strany Provod, z druhé strany Olayinka. Bude to takhle přesně?“ ptal se kolegy v improvizovaném studiu Svěcený. Odpovědi už se ale nedočkal.

Bezmála dvoumetrový habán Rosa se totiž začal kácet k zemi. Na nohou se nakonec udržel jen s vypjetím všech sil. „Dobrý v pořádku?“ ptal se zachránce Svěcený dezorientovaného experta.

I přes souhlasné přikývnutí a lehký úsměv putoval někdejší mládežnický reprezentant do nemocnice. Tenhle přenos nedokončil. „Tonda komunikuje a jede na vyšetření,“ popsal děsivé chvíle tiskový mluvčí kanálu David Solnař. Brzy na to poslal do světa optimistickou zprávu. „Je v pořádku na cestě domů. Všechno dobře dopadlo.“