SESTŘIHY: Návrat Krále! Dynamo skolilo titána. Sparta - Olomouc 7:1

Skvělý návrat Krále! Ďaloga srazil posledního titána

Pardubičtí hokejisté pod vedením nového trenéra Richarda Krále nastoupili ve výrazně proměněné sestavě, v brance dostal přednost Klouček. Již po 29 sekundách se Východočeši radovali z úvodní trefy po Tyborově dorážce Poulíčkovy střely. Nabyté vedení ale domácím nevydrželo dlouho - ostrou ranou z pravého kruhu se v páté minutě postaral o vyrovnání Kundrátek, aby o 42 sekund později Matěj Stránský z mezikruží otočil vývoj utkání.

Slezané navýšili svůj náskok proměněnou přesilovkou, když se po hezké individuální akci prosadil kapitán Vrána. Po Marcinkově nedovoleném bránění mělo početní výhodu i Dynamo a využilo ji ke snížení manka. Blümel po obléhání Kořenáře nejprve trefil tyč, o chvíli později se po pasu pardubického mladíka prosadil Svačina střelou bez přípravy.

Třinec si vzal dvougólový náskok zpět v 18. minutě: Zadina ve středním pásmu získal kotouč a v akci dvou na jednoho nahrál do bezproblémového zakončení Růžičkovi. Vracející se obránce Zdráhal nešťastně zranil Kloučka a v brance jej musel vystřídat Kantor.

Hosté dostal Východočechy pod velký tlak v přesilové hře po vyloučení Pauloviče, dvě Zadinovy střely zvládl gólman Kantor zlikvidovat, na kombinaci Růžičky s Matějem Stránským nemohl dosáhnout. Dynamo záhy snížilo po Nakládalově nahození od modré čáry.

Náskok tří tref získali třinečtí hokejisté zpět při hře čtyři na čtyři. Po Kundrátkově pasu se přesnou ranou od modré čáry prosadil Jaroměřský. Dynamo pak mohlo korigovat při přesilovce čtyři na tři, obrana hostí ale nedovolila svým aktivním přístupem Pardubicím dostat se do vážnější šance.

Dynamu se podařil nástup do třetího dějství. Po 64 sekundách zapadla pod horní tyčku Mikušova střela od modré čáry, na sklonku 43. minuty se navíc prosadil Camara po Mikušově stříleném pasu. Náskok hostí se najednou smrsknul na jednobrankový.

Snížení manka dodalo domácím další energii a tlačili se za vyrovnáním. V předposlední minutě odvolalo Dynamo brankáře, v power play byl blízko k vyrovnání Claireaux, jeho dorážka ale zamířila do brankové konstrukce. Svou druhou trefou v utkání poslal zápas do prodloužení Svačina po předchozím dlouhém obléhání třinecké obrany.

Pardubičtí pak dokonali velký obrat v nastavení, v němž se prosadil Ďaloga a zajistil Dynamu zisk druhého bodu.

Ohlasy trenérů

Richard Král (Pardubice): „Měli jsme dobrý vstup do zápasu; chtěli jsme hrát aktivně, to se nám dařilo i díky první vstřelené brance. Pak nás srazily dva inkasované góly, kluci si poté příliš nevěřili. Druhá třetina byla z našeho pohledu lepší, bylo to takové nahoru dolů. My jsme chtěli hrát aktivně a držet se na kotouči. Třetí dějství bylo parádní, otočit s Třincem z 3:6 je prostě pecka.“

Marek Zadina (Třinec): „Dostali jsme gól v prvním střídání, pak jsme vývoj utkání otočili a získali vedení. Na začátku třetí třetiny jsme dvakrát inkasovali během minuty, soupeř pak vyrovnal v power play. To by se nemělo stávat. Bylo to o nás. Věděli jsme, že Pardubice nezmění taktiku od základu, čekali jsme obdobný hokej. My jsme dnes selhali. Pardubicím jsme darovali zápas úplně neskutečně.“

Góly Domácí: 00:29. Tybor, 14:42. Svačina, 26:43. Nakládal, 41:04. Mikuš, 42:59. Camara, 59:31. Svačina, 62:53. Ďaloga Hosté: 05:09. Kundrátek, 05:51. M. Stránský, 08:40. P. Vrána, 18:38. Martin Růžička, 26:10. M. Stránský, 36:28. Jaroměřský Sestavy Domácí: Klouček (19. Kantor) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, Ďaloga, J. Zdráhal, Holland – Svačina, Poulíček, Tybor – Camara, Mandát (A), Claireaux – Blümel, Anděl, Rohlík – Kusý, Paulovič. Hosté: Kořenář (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Zadina, Marcinko, Chmielewski – M. Kovařčík, Jašek, O. Kovařčík – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A) – Hrňa. Rozhodčí Horák, Pražák – Lhotský, Svoboda Stadion enteria arena

Po šesti minutách západočeské bitvy si první příležitost vytvořili Karlovarští zásluhou Skuhravého dorážky v předbrankovém prostoru. Na druhé straně mohl nebezpečnou střelou otevřít skóre Kracík, ale Novotný, který opět nastoupil po jednozápasové pauze, byl pozorný.

Blízko ke vstřelení branky mělo také obávané hostující duo Gulaš, Mertl, jenže i jejich opakované střely domácí gólman zneškodnil. Do šaten šli nakonec spokojenější hráči Energie poté, co v 19. minutě otevřel skóre z nenápadné akce střelou po ledě Vondráček.

Svižný hokej hraný v některých pasážích dlouho bez přerušení pokračoval i ve druhé dvacetiminutovce. Ve 22. minutě mohl zvýšit náskok domácích Lauko, ale Frodl mu v poslední chvíli puk šikovně vypíchl. Rovněž Černoch z bezprostřední blízkosti nedokázal zakončit a ve 28. minutě dvě rychle po sobě jdoucí „tutovky“ Hladonika také zlikvidoval připravený strážce plzeňské branky

Převahu Energie v této části hry ukončila vysoká hůl Rohana, za kterou obdržel trest 2+2 minuty. Plzeň si v přesilovce vytvořila velký tlak, ale vyrovnat se jí nepodařilo. Domácí odolali díky velké bojovnosti a vynikajícím zákrokům Novotného, který postupně zlikvidoval šikovnou teč Musila, opakované střely Gulaše z bezprostřední blízkosti a rovněž Kracíkova příležitost skončila v jeho lapačce.

I závěrečné dějství potvrdilo, že dnešní souboj rivalů byl především ve znamení vynikajících výkonů obou brankářů. Ve 44. minutě Frodl po špatné rozehrávce tygřím skokem zlikvidoval střelu Mikúše do odkryté branky a ani tísněný Lauko nedokázal bekhendovým zakončením procedit puk do hostující branky.

Velkou příležitost k navýšení skóre dostali hráči z lázeňského města v 57. minutě poté, co Škoda hrála při vlastní přesilovce v šesti a následném faulu Stříteského. Když přes minutu dlouhou přesilovku pět na tři nedokázala Energie využít, šel zápas do dramatického finiše. Hostům však k vyrovnání nepomohla ani 50 vteřin trvající power play a brankář Novotný tak dokázal podruhé za sebou udržet celých šedesát minut čisté konto.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Byl to další výborný zápas s výborným soupeřem. Myslím si, že byl vidět bruslivý hokej z obou stran, na což jsme se připravovali. První třetina byla vyrovnaná herně i na šance. Ve druhé třetině až do našeho nešťastného technického faulu jsme měli nejlepší fázi utkání, kdy jsme si vytvořili několik výborných šancí, měli jsme dobrý pohyb, ale to oslabení nás potom trošku oslabilo a utkání se zase vyrovnalo. Rozhodovala třetí třetina a rozhodlo naše týmové pojetí, obětavost a výborný výkon gólmana. Filip (Novotný) nás podržel a hráči mu dnes pomohli. Za to bereme velmi cenné tři body.“

Ladislav Čihák (Plzeň): „Budu stručný. My jsme dnes neodehráli dobré utkání a nehráli jsme dobře s pukem. Vrcholem byl deset dvanáct minut ve druhé třetině, kde jsme se vůbec k ničemu nedostali. Nedali jsme ani gól a nepomohli jsme si ani přesilovkami. Šance tam samozřejmě byly, ale opakuji - neodehráli jsme dobrý zápas.“

SESTŘIH: Karlovy Vary - Plzeň 1:0. Vondráček rozhodl derby, série výher Energie pokračuje

Góly Domácí: 18:41. Vondráček Hosté: Sestavy Domácí: F. Novotný (Bednář) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Plutnar, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – Hladonik, D. Kaše, Flek – O. Beránek, T. Mikúš, Lauko – Koblasa, Černoch, Kohout – M. Zabloudil, Skuhravý (C), Vondráček. Hosté: Frodl (Pavlát) – Lang, Stříteský, Budík, Jiříček, Kvasnička, Čerešňák, Vráblík – Suchý, Mertl (A), Gulaš (C) – P. Musil, Kracík, Malát – Straka, Kodýtek (A), Pour – Kantner, Stach, Rob. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Gebauer, Rožánek Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Drtivá odplata Pražanů, dva góly dal Buchtele

Sparta vykročila za osmou výhrou z posledních deseti utkání v sedmé minutě, kdy se prosadil šťastně kapitán Řepík. Jeho přihrávka v přečíslení se dostala do branky od betonu brankáře Lukáše. V čase 11:28 zvýšil po kombinaci s Formanem obránce Košťálek.

Za dalších 24 sekund už domácí vedli o tři branky. Unikajícího Rouska fauloval Adama Rutar a z trestného střílení už se sparťanský útočník prosadil. V 16. minutě mohla Sparta udeřit i ve vlastním oslabení, ale Zikmund v úniku ztroskotal na Lukášovi.

Po 81 sekundách druhé části se sparťané znovu radovali. Kudrna se z levé strany z rohu natlačil před olomouckého gólmana a nadvakrát se prosadil. V polovině utkání si připsal jubilejní 100. extraligovou trefu v dresu Sparty Buchtele, který byl v úniku tísněný, ale dokončil bekhendový blafák do odkryté branky.

Za 53 vteřin dostal hodně prostoru Jandus, od modré čáry si najel na pravý kruh, odkud zamířil k protější tyči. Oslavil tak v 29. duelu v extralize premiérový gól. Lukáše v olomoucké brance nahradil Konrád. Domácí gólman Machovský při ojedinělých šancích hostů držel čisté konto.

Neprůstřelný zůstával i přes další šance Pražanů také Konrád, jehož na začátku závěrečného dějství nepřekonal ani Sukeľ. Machovskému mohl sebrat ve 44. minutě nulu Valenta. Sparťanský gólman odolával i při dlouhém oslabení, kdy Piskáček nejdříve dostal trest na dvě plus dvě minuty za nebezpečnou hru vysokou holí a krátce po návratu na led šel pykat znovu za hákování.

V oslabení mohl přidat další branku domácích Řepík. Olomouc se nakonec dočkala snížení v 54. minutě, kdy Káňova střela prošla Machovskému mezi betony a ležící puk si padající sparťanský gólman před dotírajícím Kucserou srazil za brankovou čáru. Bez inkasované branky nedokončil duel ani Konrád, jehož překonal 85 sekund před koncem Buchtele. Hanáci prohráli sedmý z posledních osmi duelů.

Ohlasy trenérů

Josef Jandač (Sparta): „Jsme samozřejmě rádi za výsledek i předvedenou hru. Spravili jsme si chuť po nevydařeném utkání v Olomouci a v té odvetě jsme zahráli velmi dobře. Myslím, že základ všeho položila dobrá první třetina, v které jsme byli produktivní. Díky tomu jsme se uklidnili, po celou dobu jsme zápas kontrolovali a přidávali další hezké branky.“

Zdeněk Moták (Olomouc): „Sparta se ponaučila z pátečního zápasu. Dnes byla rychlejší, silnější a ve všech směrech lepší. Zaslouženě zvítězila. My jsme naopak dnes hráli velice špatně. Nechci vůbec snižovat výkon Sparty, protože hrála opravdu výborně, ale my jsme jim to ulehčili.“

SESTŘIH: Sparta - Olomouc 7:1. Pražská pomsta Hanákům, Buchtele se blýskl dvěma góly

Góly Domácí: 06:18. Řepík, 11:28. Košťálek, 11:52. Rousek, 21:26. Kudrna, 29:38. Buchtele, 30:31. M. Jandus, 58:35. Buchtele Hosté: 53:21. J. Káňa Sestavy Domácí: Machovský (Neužil) – Piskáček (A), Košťálek, Němeček, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Mikliš, Poizl – Rousek, Horák, Řepík (C) – Sobotka, Pech (A), Tomášek – Buchtele, Sukeľ, Kudrna – Zikmund, Vitouch, Forman. Hosté: Lukáš (31. Konrád) – Švrček, Škůrek, Vyrůbalík (C), Dujsík, Ondrušek (A), A. Rutar, Valenta – Burian, J. Knotek (A), V. Tomeček – J. Káňa, Nahodil, Kucsera – Olesz, Kusko, Valský – Bambula, Kolouch, Mácha. Rozhodčí Šír, Sýkora – Ondráček, Šimánek Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

Lakatoš zazářil ve městě automobilů dvěma góly

Skóre zápasu se měnilo už po 28 sekundách, kdy si na puk u levé tyčky počkal Lakatoš a se zakončením do odkryté branky neměl problém. Celá úvodní desetiminutovka pak i díky dvěma přesilovkám patřila hostům, když poměr střel na branku byl po této pasáži 11:0 v jejich prospěch. Za aktivitu byli Vítkovičtí odměněni v 15. minutě, když jejich třetí přesilovku využil přesnou trefou do horního růžku Polášek.

Hráči Vítkovic měli skvělý vstup i do druhé třetiny. Tentokrát na gól čekali jen 17 sekund, když se prosadil Štencel. To stálo místo v brance Krošelje, jehož nahradil Růžička. Mladá Boleslav si pak zahrála minutu proti třem, ale ani ve dvojnásobné výhodě svůj gólový účet neotevřela. To se jí povedlo až o několik minut později zásluhou přesné střely Flynna.

Recept na brzký gól okopírovali domácí od hostů ve třetí třetině, když na rozdíl jediné branky snížil po 53 sekundách nejlepší domácí střelec Šťastný. Další gól už ale Bruslaři nepřidali, naopak sami ještě inkasovali v poslední minutě do prázdné branky z hole Lakatoše, pro něhož to byl druhý zásah v zápase.

Ohlasy trenérů

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „První polovinu zápasu jsme odehráli katastrofálně, bez pohybu. Vítkovice byly lepší a zaslouženě šly do vedení. Od poloviny zápasu se hra začala srovnávat a ve třetí třetině už jsme byli lepší my. Soupeř už to ale ubránil. Dnes to byl od nás nepovedený výkon, nedokážu ale říct proč.“

Darek Stránský (Vítkovice): „Měli jsme dobrý vstup do utkání, první třetina byla od nás velmi dobrá. Měli jsme spoustu šancí a dali jsme i dvě branky. Poté jsme přidali třetí, ale soupeř enormní snahou a pohybem zkoušel se zápasem ještě něco udělat. To se mu povedlo a my jsme museli v závěru bojovat, ale udrželi jsme to. Jsem rád, že jsme složili reparát za poslední domácí debakl a snad jsme poslali našim partnerům a fanouškům omluvenku. Máme to teď nahoru dolů, musíme naše výkony stabilizovat.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Vítkovice 2:4. Lakatoš dvěma góly vyloupil hřiště Středočechů

Góly Domácí: 34:32. Flynn, 40:53. Šťastný Hosté: 00:28. Lakatoš, 14:37. Polášek, 20:17. Schleiss, 59:45. Lakatoš Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Šidlík, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Klikorka – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), Cienciala – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, R. Polák (C), L. Kovář, Polášek, Trška, R. Černý, Koch – Schleiss, Hruška (A), Lakatoš – L. Krenželok (A), Marosz, Mallet – Dej, J. Mikyska, Šišovský – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Kajínek, Hynek Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva hráno bez diváků diváků

Vyrovnanou bitvu rozhodl až Musil v nájezdech

Povzbuzeni vysokým vítězstvím na ledě Vítkovic (7:0) vstoupili Jihočeši do utkání svižně a rychle také získali vedení. Michnáč našel středem projíždějícího Rašku a ten zblízka prostřelil Kváču. Trochu šťastnou trefou z přesilovky vyrovnal Bulíř. Obrat mohl zařídit u pravé tyčky Birner, ale dostal od Bulíře přihrávku na paty. Hosté přesto převážili misky vah na svou stranu. Nedlouho před první sirénou se nápřahem z pravého kruhu v početní výhodě trefil Filippi.

Do druhého dějství vstupovali hosté bez potrestaného Zachara a Českobudějovičtí zužitkovali přesilovku díky důrazu Voženílka před brankovištěm po předchozím Pýchově nahození. V dalším průběhu byl aktivnější liberecký tým, který zavíral soupeře v jeho pásmu a působil těžké chvíle brankáři Paterovi, jehož ve 28. minutě zachránila tyčka po střele Rosandiče z levé strany. Velkou příležitost měl předtím i Musil.

Jihočeši ale v brankáři Paterovi našli velkou oporu. Ve třetí části zmařil opakované pokusy Musila, levým betonem zabránil v zakončení Grígerovi a nedovolil skórovat zblízka ani Jelínkovi. Domácím se naskytla příležitost změnit skóre při vyloučení Hanouska, ale nevyužili přesilovku. Posledních 24 vteřin hráli domácí v pěti proti třem, ale zápas šel přesto do prodloužení.

V závěru nastaveného času měli přesilovku také Liberečtí, při níž se zaskvěl bravurními zákroky Patera. O výsledku a zisku druhého bodu pak rozhodl jediný úspěšný exekutor samostatných nájezdů Musil.

Ohlasy trenérů

Václav Prospal (České Budějovice): „Chtěli jsme zopakovat výsledek z Vítkovic, jediný bod je pro nás málo. Stál proti nám velice kvalitní soupeř, nerozhodný výsledek po šedesáti minutách byl spravedlivý. Mohli jsme rozhodnout krátce před koncem a potom i v prodloužení, v nájezdech byl šikovnější soupeř.“

Patrik Augusta (Liberec): „Máme za sebou těžké utkání, Budějovice hrají velice dobře. My se trápíme už delší dobu s koncovkou, nadřeme se na každý gól. Důležitým momentem pro nás bylo, že jsme ubránili oslabení tři na pět. Nakonec jsme zvítězili zaslouženě.“

SESTŘIH: České Budějovice - Liberec 2:3sn. Motor držel krok s Bílými Tygry. Rozhodl až Musil v nájezdech

Góly Domácí: 04:35. Raška I, 20:43. D. Voženílek Hosté: 10:11. Bulíř, 17:40. Filippi, 65:00. A. Musil Sestavy Domácí: Patera (12.–13. Čiliak) – Pýcha (C), Plášil, Lytvynov, Vydarený (A), Pavel, Allen (A) – M. Novák, R. Přikryl, Z. Doležal – Michnáč, Raška I, Karabáček – Christov, Venkrbec, D. Voženílek – Jonák, Beránek. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd (A), T. Hanousek, Rosandić, Knot, Derner, Štibingr – Birner (A), Bulíř, Lenc – T. Rachůnek, Filippi, Gríger – J. Vlach, P. Jelínek (C), A. Musil – Rychlovský, Najman, M. Zachar – Šír. Rozhodčí Hejduk, Úlehla – Frodl, Komárek Stadion Budvar aréna, České Budějovice

Kometa přišla o čtyřgólový náskok, zářil Mueller

Kometa vstoupila do zápasu mnohem koncentrovaněji. Už po 12 vteřinách si vynutila první přesilovku, kterou obávané domácí využili díky Schneiderovi. I druhý gól Komety padl v její početní výhodě, kdy se prosadil Mueller.

Zlín měl v první třetině problémy s disciplínou, ve 14. minutě vyfasoval Köhler trest na pět minut a do konce zápasu za sekání, ale Brno dlouhou výhodu jednoho hráče na ledě nevyužilo.

Po první přestávce Zlín hru vyrovnal a ve 23. minutě byl blízko korekci skóre. Okálův nájezd však výborně zlikvidoval Klimeš v brněnské brance. Berani však zase doplatili na vyloučení, Šlahařův trest už po 15 vteřinách potrestal nekompromisní ránou pod horní tyč kapitán Zaťovič.

Kometa se dostala do herní pohody, kterou dokumentovala druhá branka večera z hole Muellera. Kašíka vystřídal Huf a hned po 14 vteřinách viděl z brakoviště první gól svých spoluhráčů z hole Gazdy.

Hostům branka pomohla, vyrovnali hru, byli dokonce blízko druhému gólu, ale Herman jen o vlásek minul Klimešovu branku. I na druhé straně kluziště vynikal gólman, Huf zlikvidoval další brněnské šance.

Krátce po začátku třetí třetiny využil Zlín přesilovku, dotáhl se na rozdíl dvou branek. Když šest minut před koncem po povedené kombinaci snížil Kubiš, drama závěrečných minut bylo na světě. Zlín hrál více než minutu power play, ale Süss gólem do prázdné branky rozhodl.

Ohlasy trenérů

Jan Zachrla (Kometa): „Parádně jsme do zápasu vstoupili, využili jsme přesilovky a měli utkání pod kontrolou. Ve druhé třetině jsme ale dali Zlínu čuchnout, jak se říká. Oni dali kontaktní góly a dotáhli se na rozdíl jedné branky. Tuto fázi zápasu jsme měli lépe zvládnout, neměli jsme dát soupeři tolik prostoru, dělali jsme moc chyb. Ale nakonec jsme výhru uhájili. Byla to pro mě premiéra na střídačce a jsem rád, že vítězná.“

Martin Hamrlík (Zlín): „Kometa vyhrála zaslouženě, za první třetinu jsme si nic nezasloužili. To byla z naší strany anarchie. Pokud takhle budeme hrát i jindy, budeme všichni do jednoho za idioty. Dělali jsme stupidní fauly. Borci si musí sáhnout do svědomí za to, co v první třetině předvedli. Je to škoda, další dvě dějství už byla dobrá, ale rozhodly přesilovky. Kometa je hraje výborně, my jsem se na ně připravovali, ale dělali jsme na ledě chyby. Těžko se brání. Jsem rád, že Huf to v brance zavřel, dál budeme gólmany řešit.“

Góly Domácí: 01:07. Schneider, 09:26. Mueller, 26:44. Zaťovič, 30:09. Mueller, 59:31. Süss Hosté: 30:23. Gazda, 40:45. Honejsek, 54:07. Kubiš Sestavy Domácí: Klimeš (Vejmelka) – Freibergs, O. Němec (A), Gulaši, Pyrochta (A), F. Král, Hájek – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – Vincour, Rákos, Schneider – DeFazio, Süss, T. Svoboda – Plášek ml., Kunc, L. Horký – Luciani. Hosté: Kašík (31. Huf) – Řezníček, Nosek (A), Suhrada, Gazda, M. Novotný, Žižka (C), Hamrlík – Okál, Honejsek, Šlahař – Köhler, Herman, Poletín – Hejcman, Karafiát, J. Ondráček – Kubiš (A), P. Sedláček, Dobiáš. Rozhodčí Pešina, Lacina – Gerát, Axman Stadion DRFG arena

Mountfield HK - Litvínov 4:1

SESTŘIH: Mountfield HK - Litvínov 4:1. Skvělá první třetina Hradce, rozhodl bek Šalda

Góly Domácí: 00:34. Hronek, 07:21. Šalda, 11:56. F. Pavlík, 29:04. V. Růžička Hosté: 54:27. Gerhát Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Sajdl) – Nedomlel (A), Zámorský, Jank, Hronek, Šalda, F. Pavlík (A), Čáp – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák (C) – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Perret, Lev, Kelly Klíma – R. Pilař, Koukal, Jergl. Hosté: Honzík (Zajíček) – Demel, Irving, Cibulskis, Balinskis, Ščotka, Kudla, Štich (A) – Jarůšek, Gerhát, Mahbod – F. Lukeš, V. Hübl (C), Pospíšil – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Myšák – M. Havelka, Helt, Zygmunt. Rozhodčí Kika, Micka – Hlavatý, Lederer Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové