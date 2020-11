Dívka s nejdelším jménem v biatlonu uleví televizní grafice. Eva Kristejn Puskarčíková (29) vyjede v sobotu do nové sezony bez příjmení exmanžela Lukáše (31). Po pouhém roce soužití se rozvedli.

Už za tři dny se ve finském Kontiolahti rozběhne biatlonový Světový pohár a nejzkušenější česká závodnice bude na jeho startu po ročním intermezzu opět jen pod svým dívčím jménem. Prásknul to na ni informační systém mezinárodní federace, ve kterém se zároveň po předsezónní aktualizaci dat změnil její rodinný status na neprovdanou.

Od veselky s bývalým biatlonistou Lukášem Kristejnem, který se po konci kariéry stal hasičem, přitom utekl jen rok a půl. Na začátku květnu 2019 se na Hrabětické louce nad Jabloncem na jejich hlavy snášel jarní sníh, když si řekli ano a polibkem stvrdili manželský svazek.

„Sice jsem docela promrzla a spousta lidí asi taky, ale bylo to krásné. Hřála nás láska, mládí a přátelství všech okolo,“ popisovala Eva, která si hned hrdě na sociálních sítích přidala manželovo jméno k tomu svému. „Myslím, že se ho komentátoři naučí rychle vyslovovat,“ přála si.

Což o to, naučili. Ale teď na něj stejně rychle musí zapomenout. „Ano, je to pravda,“ potvrdila Eva rozvod Blesku. Jestli byla jeho příčinou tradiční bolest vztahů sportovců, tedy neustálé odloučení kvůli závodům a tréninku, si už nechala pro sebe. „Více to komentovat nebudu,“ dodala.

To, že doma zřejmě něco neklape, bylo z fotek na jejím Instagramu patrné od jara. Nejen, že z něj už zmizely obrázky ze svatby, ale jediným chlapem objevujícím se v nových příspěvcích se stal o deset let mladší biatlonový talent Ondřej Mánek. Ať už bronzovou medailistku z únorového MS v Anterselvě doprovázel na západ slunce na Ještěd nebo na dovolenou na Šumavu a do Rakouska.