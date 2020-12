Krátce po třicítce si Veronika Vorobljevová (32) řekla, že jí nestačí pouze chodit na oblíbenou Slavii, že chce od fotbalu víc. A tak se přihlásila do projektu FAČR a vcelku rychle se stala fotbalovou rozhodčí.

„Před deseti lety bych na to neměla, bála bych se, teď se na to naopak těším. Jsem smířená i s těžkostmi, jaké přináší být ženou na hřišti, která je jen teoretik, protože sama fotbal nikdy nehrála,“ řekla sličná mladá dáma v rozhovoru pro prosincové vydání časopisu Pražský fotbalový speciál. „Ano, nemám úplně nejlepší vstupní pozici, ovšem mě nadchl už průběh, když jsem někoho oslovila a zjišťovala, co bude potřeba,“ popsala první kroky.

Během koronavirem ovlivněné podzimní části ve výkonnostních soutěžích stihla na lajně v roli asistenta odmávat zatím jen dva zápasy. „Byly bez diváků, takže jsem byla „ochuzena“ o pravou atmosféru,“ usmála se Veronika. A bojovně potvrdila, že pokřikování za »klandrem« či dokonce hloupé posílání někam k plotně ji určitě neodradí. „Neříkám, že bych zvládala stresové situace úplně dobře, ale jsem si vědoma, že určitě tam bude pár lidí, kterým se nebude líbit mé rozhodnutí a nějakým způsobem mi to spočítají. Počítám s tím!“

Kuráž Vorobljevové rozhodně nechybí. To dokazují další slova. Třeba traktor byste si s ní těžko spojili. „Kdo mě zná, tak ví, že se dokážu pustit do ledasčeho. Že když jsem řekla, že poběžím půlmaraton, že si za tím jdu. Že když jsem řekla, že si udělám papíry na traktor, udělám je,“ šokovala netradičním činem z pohledu žen.

A co říká na pískání přítel? „Tady je jednoduchá odpověď: Mým fanouškem určitě nebude, protože nemá rád fotbal. Ale chodíme spolu krátkou dobu, takže neměl možnost protestovat a navíc si mě našel už jako sudí.“

