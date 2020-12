Na hotelových pokojích bok po boku tráví většinu zimy. A tak mají biatlonové spolubydlící Markéta Davidová (23) s Evou Puskarčíkovou (29) dost času řešit zásadní spor lidstva: Jak se správně věší toaletní papír.

Přidáte se ke skupině, která dává cancour k utrhnutí směrem ke zdi? V tom případě patříte do týmu »Makula«, které za to Eva na Instagramu dala co proto. Mladší reprezentantka si nenechala nic líbit a na svou zkušenější kolegyni pro změnu práskla, že v držáku nechává prázdnou ruličku.

Na co se po »toaleťákové kauze« biatlonové slečny zaměří dál? Nabízí se zodpovězení otázky, z jaké strany se jí banán nebo na kterou stranu patří knoflíky u peřiny. Na výsledky netrpělivě čekáme!