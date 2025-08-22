Finský střelec Rantanen: Bojí se vojny!

Rantanen se vyhýbá vojně
Mikko Rantanen
Rantanen v NHL
Miko Rantanen z Dallasu
V roce 2017 s izahrál proti Čechům
Rantanen na Zaťoviče nevzpomíná v dobrém
S Coloradem vyhrál Stanley Cup
Že armáda není holubník, už ví i finský hokejista Mikko Rantanen (28) z Dallasu. Teď ho kvůli tomu popotahují soudy!

Střelec 224 gólů ve slavné NHL se totiž bál obléknout vojenský mundúr a pálit i na cvičišti. Loni nejpozději 15. dubna do 16:00 se měl hlásit u gardového pluku Jaeger, který sídlí v Laponsku blízko polárního kruhu.

„Rantanen si dostatečně pečlivě nepřečetl příkaz týkající se nástupu do služby, který obdržel, a v důsledku toho neoprávněně chybí na svém místě výkonu služby,“ stojí podle finských médií v žalobě.

Vítěz Stanley Cupu z roku 2022 žádost o odklad služby poslal pozdě. Místo »buzeráku« mu tak hrozí až dvoumilionová pokuta v přepočtu na koruny.

 

