Finský střelec Rantanen: Bojí se vojny!
Že armáda není holubník, už ví i finský hokejista Mikko Rantanen (28) z Dallasu. Teď ho kvůli tomu popotahují soudy!
Střelec 224 gólů ve slavné NHL se totiž bál obléknout vojenský mundúr a pálit i na cvičišti. Loni nejpozději 15. dubna do 16:00 se měl hlásit u gardového pluku Jaeger, který sídlí v Laponsku blízko polárního kruhu.
„Rantanen si dostatečně pečlivě nepřečetl příkaz týkající se nástupu do služby, který obdržel, a v důsledku toho neoprávněně chybí na svém místě výkonu služby,“ stojí podle finských médií v žalobě.
Vítěz Stanley Cupu z roku 2022 žádost o odklad služby poslal pozdě. Místo »buzeráku« mu tak hrozí až dvoumilionová pokuta v přepočtu na koruny.