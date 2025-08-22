Vyhazov za poker místo zápasu, kouč Celje o Baníku: Zničili jsme ho, tvoříme monstrum
Mnohokrát jste o něm asi neslyšeli, ale kouč slovinské Celje je vycházející hvězdou mezi evropskými trenéry. Fotbalisté Baníku tak narazili v play off Konferenční ligy na větší váhu, než se možná na první pohled zdálo. Albert Riera je extrémně sebevědomý a upřímný perfekcionista, který chce posouvat celý fotbal v zemi, kde působí. „Jsme hladoví. Přepsali jsme historii, ale pro nás to není dost. Tvoříme tady monstrum,“ prohlásil odhodlaně na tiskovce po střetu s českým týmem, která byla nabitá suverénními prohlášeními.
Možná si ho pamatujete ještě jako křídlo s fantastickou levačkou v sestavě Liverpoolu. Dvě dekády nazpět zde odkopal padesátku zápasů a jeho fotbalová dráha byla obecně hodně pestrá. Zahrál si například za Manchester City, Espanyol či Galatasaray.
Do Slovinska se pak poprvé přestěhoval už na konci hráčské kariéry, kdy dostal padáka v italském Udinese, protože místo zápasu proti Chievu vyrazil na pokerový turnaj. Zároveň také vedení klubu otevřeně kritizoval na Twitteru a musel pryč.
A rýpat do mocných mu není proti srsti ani dnes, což ukázal i na tiskové konferenci po prvním klání s Baníkem. Popíchl zde česká média i slovinskou fotbalovou asociaci. Začal ale u vlastního klubu a nevyhovujícího trávníku.
„Je ostuda, že Celje, tedy nejlepší slovinský tým, hraje v těchto podmínkách. Fakt ostuda!“ začal vášnivý Španěl zostra. „Minulou sezonu jsme hráli Konferenční ligu a soupeři se nás ptali: ‚Vážně? Opravdu hrajete tady? A od té doby se nic nezměnilo,“ tepal nepřipravenost trávníku, což dokonce jeden z hráčů odnesl zraněním.
„Ano, je to i jeden z důvodů, proč se zranil Mark (Zabukovnik),“ dodal v závěru úvodního slova o špatném povrchu.
„A teď můžeme jít k fotbalu,“ nadechl se po úvodním tvrdém kázání. Jeho projev ale zůstal pořád stejně razantní: „V prvním poločase jsme soupeře zničili. S míčem si nevytvořil vůbec nic. Na hřišti pro mě byl jen jeden tým,“ zhodnotil suše. Stejně jako v části o trávníku měl pravdu. I kouč Baníku Pavel Hapal přiznal, že výsledek 1:0 byl pro jeho družinu ještě milosrdný.
„V Evropě ale musíte soupeře zabít, když máte možnost a my jsme je nedorazili. Měli jsme přidat ještě gól nebo dva a rozdíl skóre zvýšit. Takhle odjíždí domů ještě živí,“ litoval nevyužitých šancí, kterých měli jeho svěřenci opravdu dost. „Jinak jsem jako kouč velmi spokojený. Měli jsme všechno pod kontrolou, obrannou, střední i útočnou zónu,“ doplnil.
Jednobrankový náskok v Ostravě opravdu stačit nemusí, což dokázal například loňský dvojzápas s Kodaní. „Za týden může být situace úplně jiná, protože ve fotbale se věci mění,“ uvědomuje si Riera.
Pochvala fanoušků Baníku, kritika svazu
„V odvetě nás čeká ještě hodně práce, protože proti nám bude stát jejich nejlepší hráč, a to jsou fanoušci. Klobouk dolů před nimi,“ ocenil neutichající podporu dvanácti set Chacharů na výjezdu.
I na bouřlivou atmosféru vítkovického stadionu má však jasný plán: „Abychom je měli pod kontrolou, musíme držet míč. Když budeme mít míč, tak diváky utišíme,“ utrousil bez mrknutí oka.
Na postup do hlavní fáze Konferenční ligy klade na první pohled extrémní důraz. Perfekcionista s hodně netradiční životní cestou, který se z rodné Mallorky přes Bordeaux, Liverpool či Sibiř dostal až do Celje, dává jasně najevo, že mu extrémně záleží na úspěchu nejen jeho klubu, ale chce pozvednout celý slovinský fotbal.
Údernou angličtinou se zřejmým španělským přízvukem tak zcela bez okolků říkal věci tak, jak jsou. A jeho jasné vizi se nepozdává ani přístup slovinské fotbalové asociace.
„V konci jsme fyzicky trochu odpadli. Baník si o víkendu odložil ligový zápas a měl na přípravu celý týden. My ne a to je škoda. Pro slovinský fotbal je důležité, aby naše kluby měly v těchto klíčových momentech podporu,“ vyzýval k lepším podmínkám pro tamní pohárové účastníky. Připomněl přitom, že jeho tým od začátku sezony odehrál už dvanáct soutěžních utkání.
A štiplavé poznámce se nakonec nevyhnula ani česká fotbalová veřejnost: „Před zápasem jsem četl ohlasy z Česka, že nás moc neznají. Po tomto zápase asi budou vědět lépe, co všechno umíme. Dokážeme změřit síly s každým,“ prohlásil zcela klidně s obrovským sebevědomím.
„Jsme hladoví. Přepsali jsme historii, protože jsme jako první slovinský tým porazili soupeře z Česka, ale pro nás to není dost. Proto tvrdím, že tady tvoříme monstrum,“ dodal.
Pokud se v odvetě jeho tým bude prezentovat podobným způsobem, bude mít Baník cestu dál extrémně složitou.