Zažili velkou slávu, ale nedokázali se s ní vyrovnat. Projděte si příběhy šampionů, kterým zasáhl do života démon jménem Alkohol.

V prvním díle seriálu Noční můry sportovců z dílny Mall.tv jde o příběhy lidí, kteří poznali obě strany slávy. Ta druhá je bohužel zavedla do situací, jež rozhodně nejsou na chlubení, a zásadně poznamenala jejich pověst. O koho jde?

Matti Nykänen (skokan na lyžích)

Na zimní olympiádě v Calgary 1988 se Fin stal světovým hrdinou, když dokázal vyhrát všechny tři skokanské disciplíny. O několik let později upadl do alkoholové závislosti, několikrát se rozvedl, tančil jako striptér, zpíval v baru a potom dokonce v opilosti pobodal známého. Skončil také ve vězení. Zemřel v roce 2015 ve věku 55 let, ve Finsku mu chtěli vystrojit státní pohřeb, ale jeho rodina to odmítla.

Paul Gascoigne (fotbal)

V 90. letech patřil k pilířům anglické reprezentace. Proslul nesporným fotbalovým talentem i bouřlivým chováním mimo trávník. Se závislostí na alkoholu se potýká dlouhodobě. Přišel kvůli ní i o nominaci na MS 1998. Krátce před jejím zveřejněním vyrazil Gascoigne se zpěvákem Rodem Stewartem na tah po londýnských hospodách, což zachytili bulvární fotografové. „Kdybych věděl, jak to skončí, řekl bych mu: Nepij, Paule. Ale zkuste jej přesvědčit, aby přestal,“ litoval pak Stewart. Nyní je Gasoigneovi 53 let.

Theoren Fleury (hokejista)

Nejlepší léta prožil v Calgary v týmu Flames. Kanadský střízlík, jenž se stal synonymem pro zarputilost, si závěr kariéry pokazil závislostí na pití a drogách. „Je to nemoc a bude s ní válčit do konce života,“ věštil v roce 2001 Mark Messier. Fleury podstoupil odvykací kúru, ale zcela se nevyléčil. Obrat přišel až poté, co v roce 2005 potkal svoji druhou ženu Jennifer.

Hokejista Theoren Fleury • Foto Profimedia.cz

Václav Kozák (veslování)

Smutný osud měl zlatý olympionik z Říma 1960. Tehdy společně s Pavlem Schmidtem zvítězil na dvojskifu, ale stáří strávil v bídě a osamění jako bezdomovec. Střechu nad hlavou i rodinu ztratil kvůli pití. Pak bloumal Prahou, půjčoval si na pivo a ukradl i láhev rumu. Nejlepší československý sportovec roku 1963 a Veslař století zemřel v roce 2004 ve věku 66 let.

Olympijský vítěz Václav Kozák na sklonku svého života • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Oksana BAJULOVÁ (krasobruslení)

Na ZOH v Lillehammeru 1994 získala šestnáctiletá dívka zlato a svět se jí klaněl. Ukrajinka pak odešla do USA, kde se ocitla na šikmé ploše. Mistryně světa z Prahy bourala v roce 1997 pod vlivem 1,7 promile alkoholu, poté jí byla nařízena léčba a musela zaplatit pokutu. Hříchy se však opakovaly. Dnes je z ní abstinentka a žije se svým manželem a manažerem v Las Vegas.