Neuvirth se v téhle sezoně nevrátí. Ale dál sní o svém posledním zápase

„Tři roky se pokouším o návrat, dělám pro to maximum. Teď se ale chci věnovat především své rodině,“ uvedl Neuvirth na webu Sparty.

Kariéru odchovance pražské Sparty dlouhodobě provázejí zdravotní problémy, naposledy chytal v lednu 2019. Na začátku minulé sezony se zkoušel prosadit do kádru Toronta, to se mu ale nepodařilo. Odchytal jen 40 minut v jednom z přípravných zápasů, poté se s kanadským klubem dohodl na zrušení zkušební smlouvy.

Následně se připravoval se Spartou, se kterou podepsal i smlouvu. Do soutěžního zápasu ale nikdy nenastoupil. „Moc jsme Michalovi přáli, aby si letos za Spartu zahrál. Ač k tomu bylo v několika případech opravdu blízko, nevyšlo to. Týmu ale pomohl už jen svou přítomností na trénincích, mladí gólmani se od něj mohli ledacos přiučit,“ řekl sportovní ředitel Petr Ton o brankáři, který v NHL odchytal 257 zápasů.

Neuvirth má dlouhodobě problémy s kyčlemi. Přesto on i vedení Pražanů věřili, že se ve Spartě vrátí na ledovou plochu. „Málem jsem nastoupil v přípravě, ale zranil jsem se na ranním tréninku. Měl jsem chytat i první zápas v Litvínově, kdy mě zastavila nemoc. To mě mrzí nejvíc. Můj sen je zahrát si svůj poslední zápas za Spartu, před našimi fanoušky, kteří mě stále podporují. Třeba se mi ještě splní...“ uvedl rodák z Ústí nad Labem, jenž za Spartu chytal pouze při výluce NHL v sezoně 2012/13. Do zámoří odešel již v roce 2006.

Gólman, jenž v NHL chytal za Washington, Buffalo, New York Islanders a Philadelphii, věří, že se ještě k chytání vrátí. „Zdraví nemám takové, jaké bych si představoval. Přesto jsem dlouhé měsíce stále věřil, že to vyjde. Moc děkuji zejména (trenérovi brankářů) Petrovi Přikrylovi, který pro mě udělal strašně moc. Je mi moc líto, že jsem se zatím nemohl odvděčit Spartě za důvěru, kterou do mě vložila. Zdraví je ale jenom jedno. Musím se teď dívat na to, co je nejlepší pro mě a mou rodinu. A pak to třeba ještě jednou zkusit,“ uvedl Neuvirth.

Sparta bude v sezoně pokračovat s dvojicí Matěj Machovský, Jakub Neužil. V úterním zápase proti Zlínu (10:0) si premiérový start mezi seniory připsal osmnáctiletý Oldřich Cichoň. „Michal se nechce vzdát svého snu zachytat si poslední zápas za svůj klub a my ho v tom budeme maximálně podporovat a budeme mu nápomocní,“ řekl Ton.

