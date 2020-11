Gascoigne vzpomíná, jak potkal Maradonu: Hrál jsem pod vlivem, on taky

Gascoigne si v dresu Lazia Řím zahrál proti Maradonovi v roce 1992 přípravné utkání v Seville, v níž Argentinec působil po odchodu z Neapole.

„V letadle jsem si dal pár drinků a v tunelu na stadionu jsem mu řekl: 'Diego, jsem trochu pod vlivem'. A on na to: 'To je v pohodě, já taky',“ vzpomínal třiapadesátiletý Gascoigne, jenž se podobně jako Maradona několikrát léčil ze závislostí.

Talentovaní, ale problémoví hráči se setkali také v roce 2006 na charitativním utkání v Manchesteru.

„Pamatuju si, že jsem potřeboval zapalovač. Před stadionem jsem viděl takového malého chlápka v klobouku s dlouhým doutníkem. Přišel jsem k němu zezadu a říkám mu: 'Mohl byste mi prosím půjčit zapalovač?' On se otočil a byl to Diego. Zasmáli jsme se a zakouřili jsme si,“ zavzpomínal Gascoigne na další setkání se zesnulým Maradonou. „Na to, že byl tak malý, to byl úžasný hráč. A taky strašně milý chlap. Udělal si čas pro každého,“ dodal.