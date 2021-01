I kdyby zítra vyhrál Turné čtyř můstků, jeho nejslavnější kousek to jen tak nepřebije. Seznamte se: Halvor Egner Granerud (24), nahý skokan na lyžích.

Norský reprezentant momentálně okupuje třetí příčku slavného turné a před zítřejším finále má o čem přemýšlet. Na uklidněnou by mohla posloužit šest let stará vzpomínka, kdy se spolu s přáteli spustil z 60metrového můstku v Holmenkollenu úplně nahý – tedy až na helmu a brýle. „Byl to nejzábavnější den, jaký jsem při skocích zažil,“ smál se Granerud, kterému v dalších letech úsměv poněkud zamrznul.

V loňské sezoně se mu nedařilo, vydělal jen přes 20 tisíc korun a na jaře musel učit ve školce, aby v covidových časech vyšel s penězi. Teď, o necelý rok později, je hvězdou.

Koho si doma hýčkají sportovní hvězdy? Nejkrásnější partnerky jsou vážně TOP!

Sportovci, kteří doplatili na sex: Woods a záplava milenek či aféra s bratrovou ženou