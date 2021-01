Na Střelnici vítali posilu Tomáše Smejkala (22). Předali mu dres, fotilo se to. Řeklo by se: „Obřad, jakých jsou v klubech tucty,“ kdyby… Kdyby na tom snímku nebylo něco do očí bijícího!

Ne, nejde o to, že záložník Smejkal odmítl jít z Jihlavy do Slavie uhlazeného kouče Trpišovského a vybral si Jablonec trenérského bouřliváka Rady. Kráčí o figuru Miroslava Pelty (56).

Ten vzhled je zarážející. Na vždy robustním a kulatém bossovi Severočechů plandá kamizola a visí kaťata tak, že jednoho napadne: „Takhle nebyl pohublý ani po pobytu ve vazebním špitále vyšetřovací basy.

Co se mu stalo? Válčil s čínskou chřipkou a za vítězství zaplatil svojí tělesnou schránkou?“ Kdepak! Prý je to naopak a Pelta se pro Blesk pustil do vysvětlení se svým pověstným humorem »Velkého čápa«, jak sám sobě říká.

„Jo, volá mi kvůli tý fotce spousta lidí, jestli nejsem nemocnej. Nejsem! Žádnej koronavirus, nic. A já, a hubenej? Byl jsem čtrnáct dnů na Tenerife, a tam byla pravidelná strava. Snídaně, obědy, večeře. Doma jsem se zvážil a mám sto dvacet sedm kilo,“ rozebral svoji hmotnost Miroslav Pelta.

„Měl jsem volnou bundu i kalhoty. Ta fotka je optickej klam, ale byl bych rád, kdybyste jednou o mně mohli napsat, že jsem fakt zhubnul,“ chechtal se bývalý gólman a expředseda svazu Pelta.